AMD FSR 3 z pierwszymi szczegółami - technika upscalingu wykorzysta interpolację klatek, podobnie jak NVIDIA DLSS 3

Wczesną jesienią zeszłego roku NVIDIA zaprezentowała kolejną wersję techniki DLSS - DLSS 3 - której główną zmianą jest wprowadzenie funkcji Frame Generation (dodawanie kolejnych klatek obrazu pomiędzy te już istniejące z pomocą sztucznej inteligencji oraz akceleratora Optical Flow). Na odpowiedź AMD nie czekaliśmy długo, bowiem podczas pokazu kart graficznych Radeon RX 7900 XTX oraz Radeon RX 7900 XT ujawniono także informację o trwających pracach nad techniką FSR 3. Dzisiaj ogłoszono pierwsze konkrety na temat działania FSR 3.

AMD zdradziło pierwsze szczegóły na temat techniki FSR 3. Tak jak się spodziewaliśmy, producent wykorzysta tutaj interpolację klatek do poprawienia płynności obrazu, podobnie jak w przypadku NVIDIA DLSS 3. Niestety nadal nie ogłoszono konkretnej daty premiery FSR 3.

Jeszcze w zeszłym roku ogłaszano, że technika FSR 3 (FidelityFX Super Resolution 3) ma przynieść dwukrotny wzrost wydajności względem wyników osiąganych przez FSR 2. W porównaniu do natywnej rozdzielczości, osiągi ma być zatem jeszcze większe. W najnowszej wersji rozwiązania wykorzystano funkcję interpolacji klatek, a więc zasada działania mniej więcej będzie odpowiadać temu co dostaliśmy przy okazji NVIDIA DLSS 3 w zeszłym roku. Opublikowano również schemat działania FSR 3 i ze wstępnych informacji wynika, że interpolowana klatka ma być wyświetlana tylko raz, co w domyśle ma zmniejszyć widoczność ewentualnych artefaktów obrazu, wynikających z zastosowania takiego rozwiązania.

AMD FSR 3 to przede wszystkim technologia określana mianem "AMD Fluid Motion Frames", która łączy w sobie czasowe skalowanie oraz interpolację. AMD FSR 3, wykorzystując zarówno informacje pochodzące z wektorów ruchu jak również technologię Fluid Motion, ma oferować wysokiej jakości interpolowane klatki obrazu. Dodatkowo AMD wyraźnie podkreśla, że ich celem jest nie tylko maksymalne zwiększenie wydajności, ale również redukcja opóźnień do najniższych, możliwych wartości. Producent deklaruje również łatwy sposób implementacji (FSR 3 pozostanie oczywiście otwartym rozwiązaniem), z kolei w grach gdzie już teraz działa FSR 2, przejście na FSR 3 ma być najłatwiejsze i najszybsze.

Podczas prezentacji odbywającej się na tegorocznym GDC, AMD pokazało demo wykorzystujące silnik graficzny Unreal Engine 5 oraz materiał renderowany w rozdzielczości 4K. Przy wykorzystaniu techniki AMD FSR 2, liczba klatek wynosiła 60, podczas gdy aktywacja FSR 3 zwiększyła licznik do 112 FPS (z tego co się zorientowaliśmy, demo nie zostało upublicznione, przynajmniej nie na chwilę obecną). Niestety nadal nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, ale wszystko wskazuje na to że AMD będzie chciało wprowadzić FSR 3 nie wcześniej niż w okolicy premiery tańszych układów RDNA 3 (NAVI 32, NAVI 33), natomiast ich zapowiedzi spodziewamy się na targach Computex na przełomie maja i czerwca. Możliwe zatem, że również wtedy zadebiutuje FSR 3.

