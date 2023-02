AMD FSR 2 w wersji 2.2 został udostępniony w formie kodu źródłowego, tym samym twórcy otrzymali dostęp do nowego API

Wszystko wskazuje na to, że techniki upscalingu obrazu zostaną z nami na bardzo długi czas. NVIDIA ma swoje DLSS, AMD rozwija FSR 2 (choć nadciąga również trzecia wersja), z kolei Intel wprowadził technikę XeSS. O ile NVIDIA trzyma swoje rozwiązanie jako mocno zamknięte (nawet poszczególne wersje nie są obsługiwane przez karty GeForce RTX, co dobitnie pokazał DLSS 3), tak AMD oraz Intel podchodzą inaczej do tematu. Tym razem skupimy się na AMD FSR 2.2, który w pierwszych grach pojawił się w grudniu ubiegłego roku.

AMD udostępniło kod źródłowy techniki FSR 2.2 na platformie GitHub. Tym samym wszyscy zainteresowani mają dostęp do najnowszych bibliotek.

AMD opublikowało na platformie GitHub kod źródłowy techniki FSR 2.2, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mają już dostęp do odpowiednich bibliotek. Tym samym jest spora szansa, że kolejne gry w najbliższym czasie otrzymają najnowszą wersję techniki. Mowa zarówno o dodaniu do tytułów, gdzie dotychczas FSR 2 w ogóle nie był oferowany oraz w kontekście aktualizacji dotychczasowych plików. Przy okazji firma chwali się, że już około 110 obecnych i nadchodzących gier będzie obsługiwać technikę FSR 2. Wśród kolejnych tytułów warto wymienić m.in. Dead Island 2, Deliver Us Mars, Frostpunk 2, The Invincible czy Star Wars Jedi: Survivor.

AMD FSR 2.2 poprawia jakość obrazu względem wcześniejszych wersji oraz w dalszym ciągu minimalizuje widoczność efektów ghostingu szybko poruszających się obiektów oraz shimmeringu. Twórcy podkreślają jednocześnie, że wdrożenie najnowszej wersji przez developerów może zająć więcej czasu niż dotychczas ze względu na przebudowanie całego API. Kolejną modyfikacją jest umożliwienie sprawdzenia API w ramach debugowania. Usprawniono również odczytywanie informacji z wektorów ruchu oraz zmieniono obliczenia dla luminancji, dzięki czemu oświetlenie poszczególnych scen z wykorzystaniem FSR 2.2 ma być bliższe temu co widzimy w natywnej rozdzielczości bez żadnych technik upscalingu. Pełna lista zmian oraz odpowiednie pliki dostępne są na platformie GitHub.

Źródło: AMD, GitHub