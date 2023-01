F1 22 ze wsparciem dla najnowszej wersji techniki AMD - FSR 2.2. Nie brakuje porównania z technologią NVIDIA DLSS 3

Rozwijana nieustannie przez firmę AMD technika FSR, znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie tytułów. Do tego grona właśnie dołączyła gra F1 22 opracowana przez studio Codemasters. W ostatnim patchu 1.17 zaimplementowano najnowszą wersję FSR, opatrzoną numerem 2.2. Tytuł dołączył tym samym do wąskiego jeszcze grona gier obsługujących tę edycję techniki AMD. Rezultaty użycia FSR 2.2 mogą wydawać się imponujące.

W grze F1 22 zaimplementowano technikę FSR 2.2. Zrzuty ekranu pokazują niewielką różnicę w stosunku do konkurencyjnego DLSS 3.0. Świadczy to o dużym postępie firmy AMD.

We wprowadzonej aktualizacji usunięto szereg błędów oraz polepszono stabilność gry, ale najważniejszą zmianą jest wprowadzenie wsparcia dla FSR 2.2. Należy odnotować, że gra już wcześniej obsługiwała, służącą podobnemu celowi, technikę NVIDIA DLSS 3.0. Serwis HotHardware postanowił przyjrzeć się porównawczym efektom, jakie przyniosła implementacja techniki AMD w stosunku do konkurencji i natywnego trybu gry. Zrzuty ekranu prezentują odpowiednio tryb Quality oraz Performance. Po lewej stronie można znaleźć natywny tryb 4K, po środku technikę NVIDIA DLSS 3.0, a po prawej AMD FSR 2.2.



Od lewej odpowiednio natywna rozdzielczość 4K, NVIDIA DLSS 3 w trybie Quality oraz AMD FSR 2.2 w trybie Quality



Od lewej odpowiednio natywna rozdzielczość 4K, NVIDIA DLSS 3 w trybie Performance oraz AMD FSR 2.2 w trybie Performance

Jak można zauważyć, różnice nie są bardzo znaczące, trudno jednak na podstawie statycznych zrzutów ekranu ocenić, czy zastosowanie najnowszej wersji techniki AMD FSR prezentuje się równie dobrze w trakcie dynamicznej rozgrywki. Na pewno efekt jest dużo lepszy, niż w przypadku zastosowania techniki FSR 1.0, gdzie spadek jakości obrazu był znacznie bardziej dostrzegalny. Oznacza to, że AMD rozwija swoją technikę w dobrym kierunku i w przyszłości rozwiązanie to może stać się pełnoprawnym konkurentem dla dającej lepsze efekty, w większości przypadków, funkcji DLSS. Tym bardziej, że AMD już jakiś czas temu potwierdziło prace nad FSR 3, które to ma działać na podobnej zasadzie co DLSS 3.

Serwis sprawdził też wydajność poszczególnych trybów FSR 2.2. Gra została przetestowana w rozdzielczości 4K. Jak widać przyrost liczby wyświetlanych klatek na sekundę jest imponujący. Średnia liczba klatek w trybie Quality, stawiającym na jakość obrazu, to 86 FPS. W przypadku trybu Performance, którego celem jest jak największa wydajność, wzrost jest jeszcze większy. Gra osiągnęła dzięki niemu średnio 118 klatek na sekundę.

Technika FSR w wersji 2.2 nie jest jeszcze zbyt upowszechniona. F1 22 dołączyło do zaledwie dwóch tytułów posiadających wsparcie najnowszej techniki AMD. Wśród gier, które już obsługują FSR 2.2, można znaleźć Forza Horizon 5 oraz Need for Speed Unbound. Wsparcie dla wcześniejszej wersji funkcji (FSR 2.1), oferuje znacznie szersze grono tytułów i można spodziewać, że liczba gier obsługujących edycję 2.2 będzie stale rosła. Technika FSR 2.2 dedykowana jest zwłaszcza tytułom, które charakteryzują się dynamicznym tempem rozgrywki.

Źródło: HotHardware, Overclock3D