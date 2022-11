Cyberpunk 2077 z aktualizacją 1.61, dodającą obsługę AMD FSR 2.1 na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series

Cyberpunk 2077 od dobrych kilku tygodniach po raz kolejny jest bardzo popularną grą, zarówno na PC jak i konsolach obecnej generacji. Mnóstwo poprawek, jakie wychodziły w ostatnich miesiącach, a zwłaszcza aktualizacja o numerze 1.6 spowodowały, że spora grupa graczy postanowiła wrócić do produkcji CD Projekt RED. Wiemy już, że w przyszłym roku otrzymamy fabularny dodatek oraz daleko idące zmiany w gameplayu i mechanikach (zmiany będą dotyczyły gry na PC oraz konsolach obecnej generacji), tymczasem CD Projekt RED zapowiada mniejszą aktualizację o numerze 1.61.

Jeden z punktów aktualizacji 1.61 dla Cyberpunk 2077 wydaje się być bardzo ciekawy. Mowa o dodaniu obsługi techniki AMD FSR 2.1 i to nie tylko na PC, ale także konsolach obecnej generacji.

Obsługa AMD FSR 2.1 w Cyberpunk 2077 była zapowiadana już jakiś czas temu, aczkolwiek nie znaliśmy dokładnego terminu jej wdrożenia do produkcji CD Projekt RED. Okazuje się jednak, że FidelityFX Super Resolution w swojej najnowszej wersji trafi do gry wraz z aktualizacją 1.61, która to powinna pojawić się na serwerach w najbliższych godzinach. Według opisu z oficjalnej strony Cyberpunka 2077, AMD FSR 2.1 zostało wdrożone z myślą o PC oraz konsolach obecnej generacji, a więc PlayStation 5 oraz Xbox Series. Jest to o tyle ciekawe, bowiem FSR dotychczas był bardzo rzadko stosowany (ostatnia większa produkcja to Scorn na Xbox Series X), toteż jesteśmy bardzo ciekawi jak implementacja techniki upscalingu obrazu wpłynie na samą jakość obrazu jak również wydajność. Na PC z rozwiązania będą mogli skorzystać m.in. gracze posiadający np. karty graficzne Radeon RX 6000 lub nieco słabsze GPU, niewspierające konkurencyjnej techniki w postaci NVIDIA DLSS.

Pozostałe zmiany to przede wszystkim dalsze pomniejsze błędy, które mogły pojawiać się w misjach czy podczas zwykłego przemierzania Night City. Twórcy ponadto dodają teraz opcję noszenia parasoli w różnych kolorach przez mieszkańców futurystycznego miasta. Aktualizacja 1.61 trafi na PC, konsole PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series oraz Google Stadia. Ze względu na pomniejsze zmiany, patch zostanie wydany także na stare konsole pomimo informacji o zaprzestaniu wspierania PlayStation 4 oraz Xbox One. Pełna lista zmian aktualizacji 1.61 została opublikowana na stronie producenta.

Źródło: CD Projekt RED