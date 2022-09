Test wydajności Cyberpunk 2077 PC Patch 1.6 - Porównanie kart graficznych na trzech wersjach gry. Która jest najszybsza?

Pomimo, iż premiera Cyberpunk 2077 miała miejsce pod koniec 2020 roku, ostatnia produkcja CD Projekt RED nadal wzbudza ogromne zainteresowanie. Trudno zresztą wskazać jakiegokolwiek konkurenta mogącego odebrać mu tytuł najładniejszego sandboxa. Ostatnio twórcy zapowiedzieli pierwszy fabularny dodatek fabularny zatytułowany Phantom Liberty, więc zainteresowanie Cyberpunk 2077 dodatkowo odżyło. Przy okazji gra została zaktualizowana do wersji 1.6, wprowadzającej trochę kosmetycznych poprawek i dodatkowych aktywności. Czy cokolwiek poprawiono pod względem wydajności? Tego oficjalne komunikaty nie zdradzają, dlatego postanowiłem porównać wyniki z wersjami 1.3 oraz 1.5.

Autor: Sebastian Oktaba

Cyberpunk 2077 jest sandboxem osadzonym w tytułowym uniwersum, łączącym elementy klasycznego cRPG i pierwszoosobowej strzelaniny, który przenosi grającego do dystopijnego miasta przyszłości. Wszyscy zapewne doskonale znacie bohaterów, zarys fabularny, lokacje i mnóstwo innych szczegółów jakimi byliśmy latami dokarmiani. Możemy chyba bezceremonialnie przejść do kwestii sprzętowych. Całość powstała na autorskim silniku wykorzystującym DirectX 12, dlatego karta graficzna odwala większość najcięższej roboty, jednak otwarta struktura rozgrywki wymusza posiadanie również w miarę mocnego procesora (LINK). Tym razem jako platforma testowa posłużył zestaw komputerowy MSI TridetX 12th. Studio CD Projekt RED skrupulatnie opisało wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077, podając cztery konfiguracje dla rożnych ustawień i rozdzielczości, które znajdziecie w poniższej tabeli.

Test wydajności Cyberpunk 2077 PC Patch 1.6 - Porównanie kart graficznych na trzech wersjach gry. Czy były jakieś poprawki?

Aktualizacja 1.6 (nazwana Edgerunners Update) rozmiarem nie dorównuje patchowi 1.5, skupiając bardziej na zawartości aniżeli kwestiach technicznych. Jest to również ostatnia większa łatka, która pojawi się na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One - studio CD Projekt RED potwierdziło zakończenie wsparcia dla starych platform. Kolejne duże aktualizacje będą wychodziły wyłącznie na komputery oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series. Wśród planowanych nowości na kolejne miesiące jest m.in. przebudowany system działania policji w Night City plus modyfikacja walki bezpośredniej oraz w pojazdach. Aktualizacja 1.6 wprowadza m.in. ubiory stylizowane na serial Cyberpunk Edgerunners Netfliksa oraz system transmogryfikacji umożliwiający zmianę garderoby i wyglądu postaci podczas rozgrywki. Pojawią się również dodatkowe zadania poboczne wzorowane na serialu animowanym.

1920x1080 Low 1920x1080 High 2560x1440 Ultra 3840x2160 Ultra Procesor AMD FX-8310 Ryzen 3 3200G Ryzen 3 3200G Ryzen 5 3600 Procesor Intel Core i5-3570K Core i7-4790 Core i7-4790 Core i7-4790 Karta graficzna AMD Radeon RX 470 Radeon RX 590 Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6800 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 780 GeForce GTX 1060 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 3070 Pamięć operacyjna 8 GB 12 GB 12 GB 16 GB Przestrzeń dyskowa 70 GB 70 GB 70 GB 70 GB Wykorzystane API DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System operacyjny Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Cyberpunk 2077 bazuje na autorskim silniku REDengine 4 stworzonym na potrzeby testowanej produkcji, wprowadzając między innymi DirectX 12, śledzenie promieni i obsługę technologii NVIDIA DLSS / AMD FSR. Summa summarum, mamy do czynienia z tytułem zaawansowanym technicznie i skutkiem tego wymagania sprzętowe również są wysokie. Można chyba śmiało zakładać, że Cyberpunk 2077 będzie grywalny w wysokich rozdzielczościach oraz najwyższych ustawieniach dopiero na kolejnej generacji układów graficznych. CD Projekt RED kilkukrotnie wprowadzał poprawki mające podnieść wydajność, których kulminacja nastąpiła razem z patchem 1.3, dlatego warto sprawdzić czy cokolwiek się w międzyczasie zmieniło. Zestawienie ma charakter poglądowy, więc ograniczyłem ilość występujących kart graficznych.