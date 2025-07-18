Niestabilny chip AMD Ryzen wcale nie musi nadawać się do kosza. YouTuber udowadnia, że pomóc może obniżenie taktowania

Procesory AMD Ryzen raczej nie kojarzą się nam z dużą awaryjnością, zwłaszcza w porównaniu z jednostkami Intel Raptor Lake, jednak mimo to należy mieć na uwadze, że żaden układ nie jest w pełni odporny na różnego rodzaju problemy. YouTuber znany jako Tech YES City miał okazję przetestować dosyć osobliwego Ryzena 7 5800X, który wykazywał dużą niestabilność. Pewnie większość osób spisałaby taki model na straty, ale remedium okazało się zaskakująco proste.

Czasem prosta zmiana parametrów pracy procesora pomoże rozwiązać problem z jego działaniem. Warto zwrócić uwagę, że podobna taktyka sprawdzała się niedawno w przypadku modeli Intel Raptor Lake.

Autor widocznego poniżej nagrania poświęcił 30 dolarów australijskich na zakup niestabilnego Ryzena 7 5800X. Sprzedawca twierdził, że nie dało się go w pełni uruchomić nawet po wypróbowaniu różnych rozwiązywań, a wcześniej działał bez problemów przez 12 miesięcy. Po wyczyszczeniu układu i przywróceniu kilku wygiętych pinów do pierwotnego położenia, YouTuber przystąpił do testowania. Najpierw pozostawił procesor w BIOS-ie na 30 minut, aby sprawdzić, czy już na tym etapie nastąpi wystąpi awaria. Na szczęście układ w tym środowisku nie zachowywał się podejrzanie, co było znakiem, że rdzenie nie zostały uszkodzone. Procesor "poległ" jednak później podczas 3-godzinnego testu obciążeniowego OCCT.

Na szczęście YouTuberowi udało się rozwiązać problemy ze stabilnością procesora, wchodząc do BIOS-u i obniżając jego taktowanie za pomocą narzędzi AMD PBO. Po zejściu o 300 MHz, zapisaniu i powrocie do systemu Windows, procesor Ryzen 7 5800X pomyślnie przeszedł godzinny test obciążeniowy OCCT. Co ciekawe, niższe zegary nie wpłynęły mocno na wydajność chipu. Okazało się, że w niektórych grach nadal górował nad Ryzenem 7 5700X (np. w Call of Duty: Black Ops 6 pecet z omawianym Ryzenem 7 5800X osiągał średnio 152 FPS, a ze standardowym Ryzenem 7 5700X - 147 FPS). Jak więc widać, czasem prosta zmiana parametrów pracy procesora pomoże rozwiązać problem z jego działaniem. Warto zwrócić uwagę, że podobna taktyka sprawdzała się niedawno w przypadku modeli Intel Raptor Lake (przynajmniej do momentu, w którym producent wydał aktualizację firmware'u).

Źródło: Tom's Hardware, Tech YES City