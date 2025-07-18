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Aż 8 mld dolarów za milczenie. Mark Zuckerberg kończy proces jedną z największych ugód w historii branży technologicznej

Maciej Lewczuk | 18-07-2025 13:30 |

Aż 8 mld dolarów za milczenie. Mark Zuckerberg kończy proces jedną z największych ugód w historii branży technologicznejMeta po raz kolejny musi mierzyć się z konsekwencjami wcześniejszych naruszeń prywatności użytkowników. Sprawa, która rozpoczęła się od skandalu Cambridge Analytica, przerodziła się w wielomiliardowy spór prawny między akcjonariuszami a kierownictwem firmy. Ugoda zawarta w ostatniej chwili pozwoli uniknąć zeznań najważniejszych postaci, ale jednocześnie rodzi pytania o rzeczywiste rozliczenie za błędy w zarządzaniu największą platformą społecznościową świata.

To ugoda może przynieść ulgę zaangażowanym stronom, ale to stracona okazja do publicznego rozliczenia - Jason Kint, dyrektor Digital Content Next.

Aż 8 mld dolarów za milczenie. Mark Zuckerberg kończy proces jedną z największych ugód w historii branży technologicznej [1]

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Mark Zuckerberg i obecne oraz byłe kierownictwo Meta osiągnęli ugodę z akcjonariuszami firmy w sprawie dotyczącej naruszenia prywatności użytkowników Facebooka. Sprawa, w której domagano się odszkodowania w wysokości 8 mld dolarów, zakończyła się w sądzie w Delaware po zaledwie dwóch dniach rozprawy. Ugoda została ogłoszona dokładnie przed planowanymi zeznaniami najważniejszych postaci, w tym założyciela Meta, byłej dyrektor operacyjnej Sheryl Sandberg, a także inwestora venture capital Marca Andreessena. Proces miał trwać do końca tygodnia i obejmować zeznania również Petera Thiela z Palantir Technologies, a także Reeda Hastingsa, współzałożyciela Netflix. Szczegóły ugody nie zostały ujawnione publicznie. Pozew akcjonariuszy dotyczył odpowiedzialności osobistej kierownictwa za koszty kar i procesów, które Meta poniosła w związku z naruszeniami prywatności użytkowników. Sprawa wynikała bezpośrednio ze skandalu Cambridge Analytica z 2018 roku, gdy dane milionów użytkowników Facebooka zostały wykorzystane przez firmę konsultingową współpracującą z kampanią Donalda Trumpa w 2016 roku. W konsekwencji Federal Trade Commission nałożyła w 2019 roku na Facebooka rekordową jak na tamte czasy karę 5 mld dolarów za naruszenie wcześniejszej umowy z 2012 roku dotyczącej ochrony danych użytkowników.

Aż 8 mld dolarów za milczenie. Mark Zuckerberg kończy proces jedną z największych ugód w historii branży technologicznej [2]

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Akcjonariusze argumentowali, że kierownictwo Meta całkowicie zaniedbało nadzór nad przestrzeganiem przepisów prywatności i świadomie prowadziło Facebooka jako nielegalną operację zbierania danych. Domagali się, aby 11 pozwanych osób wykorzystało swój majątek osobisty do zwrotu firmie kosztów kar i procesów. Wielokrotnie informowaliśmy o problemach z prywatnością danych użytkowników Meta, w tym o wykorzystywaniu danych europejskich użytkowników do treningu modeli sztucznej inteligencji, czy też śledzeniu użytkowników przez przeglądarki na Androidzie. Ugoda oznacza, że nie dojdzie do publicznego rozliczenia działań kierownictwa Meta w okresie skandalu Cambridge Analytica. Jak zauważył Jason Kint z organizacji Digital Content Next, ugoda może przynieść ulgę stronom, ale jednocześnie oznacza straconą okazję do uzyskania pełnej transparentności. Meta nie była bezpośrednią stroną pozwu, ale firma wielokrotnie podkreślała, że od 2019 roku zainwestowała miliardy dolarów w reformy prywatności. To kolejna sytuacja, w której Zuckerberg unika zeznań pod przysięgą. Podobnie stało się w 2017 roku w sprawie dotyczącej emisji specjalnych akcji Facebooka.

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