Procesory AMD Threadripper PRO 9000WX oraz układ Radeon AI PRO R9700 już za moment trafią na rynek
Procesory AMD Ryzen Threadripper (PRO) 9000 zostały szczegółowo omówione przez Czerwonych już w maju tego roku. Dziś wiemy, że bazują one na architekturze Zen 5, posiadają do 96 rdzeni i 192 wątków, a także osiągają taktowania nawet do 5,4 GHz. Na konkretne informacje o cenach oraz rynkowym debiucie musieliśmy jednak poczekać aż do teraz. Co istotne, równolegle z chipami dostępny stanie się także układ Radeon AI PRO R9700.
Ogłoszono właśnie, że 23 lipca na rynek trafią AMD Threadripper PRO 9000WX oraz AMD Radeon AI PRO R9700. Przy okazji producent chwali się nowymi slajdami przedstawiającymi możliwości nowych produktów.
AMD Ryzen Threadripper (PRO) 9000 - Oficjalna prezentacja procesorów HEDT Zen 5 oraz układów dla stacji roboczych
Firma AMD ogłosiła właśnie, że 23 lipca wprowadzi na rynek procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX. Modele te dostępne będą u regionalnych partnerów AMD zajmujących się integracją systemów, a także globalnych producentów OEM, w tym Dell Technologies, HP, Lenovo i Supermicro. Klienci, którzy chcą samodzielnie złożyć swój komputer z tym CPU, będą mogli również zakupić dany model indywidualnie za pośrednictwem globalnej sieci partnerów AMD. Topowy model Ryzen Threadripper PRO 9995WX wyceniono na 11699 dolarów. To cena o 17% wyższa w stosunku do poprzednika (7995WX), jednak pamiętajmy, że to tak naprawdę wskaźnik SEP, czyli przede wszystkim rekomendacja dla partnerów. Najtańszy w ofercie model 9955WX wyceniono natomiast na 1649 dolarów. Co ciekawe, producent nie wspomina nic o zaprezentowanym w maju wariancie 9945WX z 12 rdzeniami. Wszystkie szczegóły na temat nowej serii chipów znajdziecie poniżej.
|Ryzen Threadripper PRO 9995WX
|Ryzen Threadripper PRO 9985WX
|Ryzen Threadripper PRO 9975WX
|Ryzen Threadripper PRO 9965WX
|Ryzen Threadripper PRO 9955WX
|Architektura
|Zen 5
|Zen 5
|Zen 5
|Zen 5
|Zen 5
|Litografia
|TSMC 4 nm
|TSMC 4 nm
|TSMC 4 nm
|TSMC 4 nm
|TSMC 4 nm
|Seria
|Shimada Peak
|Shimada Peak
|Shimada Peak
|Shimada Peak
|Shimada Peak
|Rdzenie
|96C/192T
|64C/128T
|32C/64T
|24C/48T
|16C/32T
|Zegar bazowy
|2,5 GHz
|3,2 GHz
|4,0 GHz
|4,2 GHz
|4,5 GHz
|Zegar Turbo
|5,4 GHz
|5,4 GHz
|5,4 GHz
|5,4 GHz
|5,4 GHz
|Cache L2
|96 MB
|64 MB
|32 MB
|24 MB
|16 MB
|Cache L3
|384 MB
|256 MB
|128 MB
|128 MB
|64 MB
|Total Cache
|480 MB
|320 MB
|160 MB
|152 MB
|80 MB
|Kontroler RAM
|8-kanałowy
DDR5-6400 z ECC
|8-kanałowy
DDR5-6400 z ECC
|8-kanałowy DDR5-6400 z ECC
|8-kanałowy
DDR5-6400 z ECC
|8-kanałowy
DDR5-6400 z ECC
|PCIe
|PCIe 5.0 (128 linii)
|PCIe 5.0 (128 linii)
|PCIe 5.0 (128 linii)
|PCIe 5.0 (128 linii)
|PCIe 5.0 (128 linii)
|Socket
|sTR5
|sTR5
|sTR5
|sTR5
|sTR5
|TDP
|350 W
|350 W
|350 W
|350 W
|350 W
|Cena SEP
|11699 USD
|7999 USD
|4099 USD
|2899 USD
|1649 USD
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23 lipca jest również datą premiery układu Radeon AI PRO R9700. To karta graficzna stworzona z myślą o lokalnych obliczeniach AI i trenowaniu modeli językowych, którą wyposażono w 32 GB pamięci GDDR6 i rdzeń oparty na architekturze RDNA 4. Należy jednak dodać, że tego dnia dostępne będą jedynie gotowe stacje robocze z tą jednostką. Nabyć je można u wybranych partnerów sprzętowych AMD, specjalizujących się w niestandardowych, wysokowydajnych rozwiązaniach obliczeniowych. Samodzielne karty graficzne Radeon AI PRO R9700 będzie można nabyć dopiero w trzecim kwartale 2025 r. Jak wynika z komunikatu prasowego, więcej informacji na temat dostępności i cen zostanie ogłoszonych w nadchodzących tygodniach, aczkolwiek pojawiły się już przecieki, że model ten będzie kosztował nieco ponad 1200 dolarów.
|Radeon AI PRO R9700
|Architektura
|RDNA 4
|Jednostki CU
|64
|Akceleratory AI
|128
|Jednostki strumieniujące
|4096
|Taktowanie Game / Boost
|2350 MHz / do 2920 MHz
|Pojemność VRAM
|32 GB GDDR6
|Magistrala VRAM
|256-bit
|Deklarowana wydajność FP16
|do 191 TFLOPS
|Deklarowana wydajność INT4 Matrix
|do 1531 TOPS
|TDP
|300 W
Niektóre modele Radeona AI PRO R9700 trafiły już do oferty sklepu Tech America w cenie nieco ponad 1200 dolarów, ale aktualnie nie są już widoczne