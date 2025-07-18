Procesory AMD Threadripper PRO 9000WX oraz układ Radeon AI PRO R9700 już za moment trafią na rynek

Procesory AMD Ryzen Threadripper (PRO) 9000 zostały szczegółowo omówione przez Czerwonych już w maju tego roku. Dziś wiemy, że bazują one na architekturze Zen 5, posiadają do 96 rdzeni i 192 wątków, a także osiągają taktowania nawet do 5,4 GHz. Na konkretne informacje o cenach oraz rynkowym debiucie musieliśmy jednak poczekać aż do teraz. Co istotne, równolegle z chipami dostępny stanie się także układ Radeon AI PRO R9700.

Ogłoszono właśnie, że 23 lipca na rynek trafią AMD Threadripper PRO 9000WX oraz AMD Radeon AI PRO R9700. Przy okazji producent chwali się nowymi slajdami przedstawiającymi możliwości nowych produktów.

Firma AMD ogłosiła właśnie, że 23 lipca wprowadzi na rynek procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX. Modele te dostępne będą u regionalnych partnerów AMD zajmujących się integracją systemów, a także globalnych producentów OEM, w tym Dell Technologies, HP, Lenovo i Supermicro. Klienci, którzy chcą samodzielnie złożyć swój komputer z tym CPU, będą mogli również zakupić dany model indywidualnie za pośrednictwem globalnej sieci partnerów AMD. Topowy model Ryzen Threadripper PRO 9995WX wyceniono na 11699 dolarów. To cena o 17% wyższa w stosunku do poprzednika (7995WX), jednak pamiętajmy, że to tak naprawdę wskaźnik SEP, czyli przede wszystkim rekomendacja dla partnerów. Najtańszy w ofercie model 9955WX wyceniono natomiast na 1649 dolarów. Co ciekawe, producent nie wspomina nic o zaprezentowanym w maju wariancie 9945WX z 12 rdzeniami. Wszystkie szczegóły na temat nowej serii chipów znajdziecie poniżej.

Ryzen Threadripper PRO 9995WX Ryzen Threadripper PRO 9985WX Ryzen Threadripper PRO 9975WX Ryzen Threadripper PRO 9965WX Ryzen Threadripper PRO 9955WX Architektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Litografia TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm Seria Shimada Peak Shimada Peak Shimada Peak Shimada Peak Shimada Peak Rdzenie 96C/192T 64C/128T 32C/64T 24C/48T 16C/32T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz Cache L2 96 MB 64 MB 32 MB 24 MB 16 MB Cache L3 384 MB 256 MB 128 MB 128 MB 64 MB Total Cache 480 MB 320 MB 160 MB 152 MB 80 MB Kontroler RAM 8-kanałowy

DDR5-6400 z ECC 8-kanałowy

DDR5-6400 z ECC 8-kanałowy DDR5-6400 z ECC 8-kanałowy

DDR5-6400 z ECC 8-kanałowy

DDR5-6400 z ECC PCIe PCIe 5.0 (128 linii) PCIe 5.0 (128 linii) PCIe 5.0 (128 linii) PCIe 5.0 (128 linii) PCIe 5.0 (128 linii) Socket sTR5 sTR5 sTR5 sTR5 sTR5 TDP 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W Cena SEP 11699 USD 7999 USD 4099 USD 2899 USD 1649 USD

23 lipca jest również datą premiery układu Radeon AI PRO R9700. To karta graficzna stworzona z myślą o lokalnych obliczeniach AI i trenowaniu modeli językowych, którą wyposażono w 32 GB pamięci GDDR6 i rdzeń oparty na architekturze RDNA 4. Należy jednak dodać, że tego dnia dostępne będą jedynie gotowe stacje robocze z tą jednostką. Nabyć je można u wybranych partnerów sprzętowych AMD, specjalizujących się w niestandardowych, wysokowydajnych rozwiązaniach obliczeniowych. Samodzielne karty graficzne Radeon AI PRO R9700 będzie można nabyć dopiero w trzecim kwartale 2025 r. Jak wynika z komunikatu prasowego, więcej informacji na temat dostępności i cen zostanie ogłoszonych w nadchodzących tygodniach, aczkolwiek pojawiły się już przecieki, że model ten będzie kosztował nieco ponad 1200 dolarów.

Radeon AI PRO R9700 Architektura RDNA 4 Jednostki CU 64 Akceleratory AI 128 Jednostki strumieniujące 4096 Taktowanie Game / Boost 2350 MHz / do 2920 MHz Pojemność VRAM 32 GB GDDR6 Magistrala VRAM 256-bit Deklarowana wydajność FP16 do 191 TFLOPS Deklarowana wydajność INT4 Matrix do 1531 TOPS TDP 300 W

Niektóre modele Radeona AI PRO R9700 trafiły już do oferty sklepu Tech America w cenie nieco ponad 1200 dolarów, ale aktualnie nie są już widoczne

Źródło: AMD, VideoCardz