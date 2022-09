Returnal w wersji PC z kolejnymi screenami, tym razem potwierdzającymi użycie technik NVIDIA DLSS oraz AMD FSR

Returnal to jedna z niespodzianek 2021 roku. Tytuł debiutujący jako exclusive dla konsoli PlayStation 5 charakteryzuje się wciągającą i wymagającą rozgrywką, a także bardzo wysoką jakością oprawy audio-wizualnej. Jest to pierwszy tytuł z segmentu AAA, który mocno czerpie z dwóch gatunków gier: tzw. rogalika (roguelike) oraz soulslike'a (ze względu na bardzo wysoki poziom trudności i wymagające starcia z bossami). W sieci pojawiły się kolejne ślady komputerowej wersji gry.

Sony od dłuższego czasu przygotowuje komputerowe wersje swoich hitów. Dotychczas skupiano się na grach pochodzących z PlayStation 4. Niedawno wprowadzono pierwszy tytuł z PS5 - Marvel's Spider-Man Remastered, a niedługo dojdzie do tego także Miles Morales. Przyszła jednak pora na przeniesienie gry stworzonej już z myślą o najnowszej konsoli. Będzie to Returnal od studia Horsemarque. W sieci pojawił się najpierw materiał wideo z gry w wersji PC (już usunięty przez Sony), jednak zachowały się screeny potwierdzające wykorzystanie dwóch technik rekonstrukcji obrazu: NVIDIA DLSS oraz AMD FSR 1.0. Podobnie jak w wersji PS5, komputerowy Returnal skorzysta z Ray Tracingu do ulepszenia jakości cieni oraz odbić.

W naszej recenzji Returnal chwaliliśmy przede wszystkim świetny klimat produkcji, w której trafiamy na tajemniczą planetę Atropos. Twórcy przygotowali szeroki wachlarz interesująco prezentujących się przeciwników, a także zapadające w pamięć starcia z bossami - każdy rozdział produkcji kończy się walką z unikalnym wrogiem, który wyraźnie różni się od pozostałych. Na konsoli gra działa w stabilnych 60 klatkach na sekundę, natomiast na PC otrzymamy nielimitowaną liczbę FPS-ów (widać na powyższym screenie). Niestety Sony wciąż nie ujawniło oficjalnie Returnal na PC, toteż nie wiemy kiedy gra zadebiutuje na rynku.

