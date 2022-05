Returnal na PC coraz bliżej. Ekskluzywny tytuł z PlayStation 5 odnaleziony w Steam DataBase

Marka PlayStation właśnie ogłosiła, że do 2025 roku planuje wydać niemal połowę gier na pecety oraz urządzenia mobilne. Co prawda nie doprecyzowano czy mowa tu o zupełnie nowych tytułach, czy tzw. portach z konsol PS4/PS5, niemniej informacja ta bezsprzecznie cieszy. Więcej – prawdopodobnie wśród tych tytułów znajdzie się ekskluzywna dotąd dla PS5 gra pt. Returnal. Skąd taka sugestia? Otóż jeden z użytkowników Twittera nickiem Nibellion zdradził, iż doszukał się informacji o grze w bazie danych Steama. Choć gra została ukryta pod tytułem "Oregon", to internauta twierdzi, że wszystkie szczegóły odnalezione w plikach gry, wskazują właśnie na Returnal.

„Wygląda na to, że Returnal zmierza na Steama" - napisał Nibellion w poście na Twitterze - "Strona SteamDB zawiera tagi, które dokładnie opisują grę, a także ciąg tekstowy, który wspomina o Wieży Syzyfa”. Wieża Syzyfa, a raczej Tower Of Sisyphus to DLC do gry Returnal, które pojawiło się na PS5 w marcu tego roku. Wychodzi więc na to, że gdy gra trafi już na PC, to pojawi się na tej platformie od razu z wydanymi dotąd dodatkami.

It appears Returnal is headed to Steam



A SteamDB page features tags that accurately describe the game and some text string that mentions the 'Tower Of Sisyphus'https://t.co/wuFqDwLV7o pic.twitter.com/jrvZf70s1K — Nibel (@Nibellion) May 26, 2022

Jeśli ów przeciek nie stanowi dla Was wystarczającego zapewnienia o pecetowym wydaniu gry od studia Housemarque, to warto przypomnieć, że o Returnal na PC wspomniano także w niedawnym przecieku pochodzącym z platformy GeForce Now. O tym kiedy Returnal mogłoby się pojawić na PC możemy tylko podywagować, pewne jest jednak, że bardzo przyjemnie będzie zagrać w ów tytuł, zwłaszcza teraz, gdy pecetowe premiery pozostawiają nieco do życzenia.

