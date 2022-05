PlayStation Days of Play 2022 - ruszyła wielka wyprzedaż gier na konsole Sony. W promocji także kontrolery DualSense

Rozpoczęło się właśnie prawdziwe święto dla wszystkich posiadaczy konsol PlayStation. Sony zaczęło właśnie wielką akcję promocyjną Days of Play 2022, w ramach której taniej można nabyć nie tylko gry w wersji cyfrowej, ale także warianty w pudełkach. Ponadto w niższych cenach dostępne są teraz kontrolery Sony DualSense we wszystkich opcjach kolorystycznych. To doskonała okazja do nadrobienia zaległości czy uzupełnienia swojej biblioteki. Choć niektórzy na pewno będą narzekać, że wiele gier nadal trzyma swoje ceny i w przeszłości trafiały się lepsze okazje, to jednak posiadacze PlayStation 4 lub PlayStation 5 mogą nie mieć w ciągu najbliższych tygodni lepszej okazji do względnie tanich zakupów.

Wyprzedaż Day of Play 2022 rozpoczęła się dzisiaj i będzie trwać aż do 9 czerwca. Czasu na uzupełnienie biblioteki jest więc sporo. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, zwłaszcza, że niższych cen doczekało się ponad 1100 tytułów z PS Store. Oto ciekawsze propozycje:



DEATHLOOP (PS5) - 115,60 zł

Diablo II: Resurrected (PS5) - 107,99 zł

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cross-Gen Deluxe Bundle PS5) - 114,50 zł

Metro Saga Bundle (PS5) - 62,25 zł

Overcooked! 2 - 24,75 zł

Borderlands 3 (PS4 / PS5) - 59,80 zł

Ghostwired: Tokyo (PS5) - 149,99 zł

Co istotne, Days of Play obejmuje także gry w pudełkach. W związku z tym w popularnych polskich sklepach jak Media Markt, RTV Euro AGD czy Media Expert możecie od dziś zakupić popularne klasyki w niższych cenach. Oto niektóre z nich:



God of War - 39,99 zł

God of War 3: Remastered - 39,99 zł

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition - 39,99 zł

The Last of Us Remastered - 39,99 zł

The Last of Us Part II: Day One Edition - 75 zł

W wielu sklepach, jak np. w powyżej wymienionych czy w polskim Amazonie taniej kupicie także kontrolery Sony DualSense. Ceny zaczynają się już od ok. 238 zł, a więc zdecydowanie warto, zwłaszcza, że regularne ceny za niektóre warianty kolorystyczne przekraczają 300 zł. Do pełni szczęścia brakuje tylko atrakcyjnych promocji na abonament PS Plus, jednak kto wie, co przyniosą kolejne dni. W sprawie subskrypcji póki co głośniej mówi się o kolejnym antykonsumenckim działaniu Sony, które nakazuje azjatyckim graczom dodatkowe dopłacanie do droższych pakietów PS Plus w przypadku, jeśli w przeszłości pakiet był wykupiony po zniżce... Cóż, w niektórych sprawach Sony powinno uczyć się od konkurencji.

Źródło: Sony, VGC