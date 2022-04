PlayStation Plus - poznaliśmy polskie ceny wszystkich wersji subskrypcji. Usługa będzie droższa niż Xbox Game Pass

Nowa usługa PlayStation Plus zadebiutuje w Europie już 22 czerwca. Choć generalnie wiemy czego się spodziewać, to jednak Sony nadal nie odsłoniło wszystkich kart. Ciągle czekamy na ujawnienie pełnego katalogu gier znajdujących się w droższych pakietach - w końcu to na jego podstawie będziemy mogli ocenić, jak bardzo usługa różni się od Game Passa i czy w ogóle stanowi dla niego godną konkurencję. Wydaje się, że lada dzień wszystko będzie dla nas jasne, aczkolwiek musimy uzbroić się w cierpliwość. Nim jednak dojdzie do oficjalnego ogłoszenia gier w PS Plus, zapoznajmy się z oficjalnymi polskimi cenami, które dopiero teraz ujrzały światło dzienne. Czy Sony czymś nas zaskoczyło?

PlayStation Plus w nowej wersji jest dosyć drogi w porównaniu do Game Passa. Z drugiej strony roczne oferty prezentują się już całkiem opłacalnie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że katalog gier nie zawiedzie.

Od początku wiemy, że podstawowy pakiet PlayStation Plus Essential w zasadzie niczym nie będzie różnił się od dotychczasowego Plusa, dlatego nie dziwi nas, że cena pozostanie ta sama. Abonament nadal będzie kosztował 37 zł miesięcznie, 100 zł kwartalnie i 240 zł rocznie. Ciekawiej prezentuje się sytuacja w przypadku pakietu Extra. Został on wyceniony na 58 zł miesięcznie, 165 zł kwartalnie i 400 zł rocznie. Najdroższy będzie pakiet Premium (dostępny także w Polsce), który będzie kosztował 70 zł miesięcznie, 200 zł kwartalnie i 480 zł rocznie. Wszystkie niezbędne informacje o każdym planie PS Plus znajdziecie w tabeli poniżej.

Co oferuje usługa? PlayStation Plus Essential Działa na identycznej zasadzie co klasyczne PlayStation Plus:

Dostęp do dwóch gier miesięcznie w ramach abonamentu i katalogu PS Plus Collection

Możliwość grania online

Możliwość trzymania zapisów gier w chmurze

Ekskluzywne zniżki w PlayStation Store

Cena bez zmian względem obecnego PS Plus



Cena w Polsce:

37 zł / miesiąc

100 zł / kwartał

240 zł / rok PlayStation Plus Extra To samo co w PlayStation Plus Essential, a także:

Dostęp do katalogu około 400 gier z konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5 - możliwość ich pobierania na dysk konsoli PS4/PS5



Cena w Polsce:

58 zł / miesiąc

165 zł / kwartał

400 zł / rok PlayStation Plus Premium To samo co w PlayStation Plus Essential oraz Extra, a także:

Dostęp do katalogu blisko 340 gier z konsol PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable - dostęp poprzez streaming lub pobieranie (tylko gry z PS, PS2, PSP)

Dostęp do streamingu wyłącznie w krajach, w których obecnie działa PS NOW

Dostęp do przedpremierowych wersji trial nowych, wybranych gier (dostępnych wyłącznie w limitowanym okresie czasu)



Cena w Polsce:

70 zł / miesiąc

200 zł / kwartał

480 zł / rok

Jak widać, abonament PlayStation Plus wygląda na droższy od konkurencyjnego Game Passa. 58 zł miesięcznie w wersji Extra i 70 zł miesięcznie w przypadku Premium nie stanowi wcale okazji promocyjnej. Na pierwszy rzut oka wygląda to mało przekonująco, zwłaszcza, że Game Pass (w pakiecie Ultimate za 54,99 miesięcznie) często dostępny jest w promocyjnych cenach i jest wiele sposobów na uzyskanie tej subskrypcji niskim kosztem. Z drugiej strony roczne oferty za PS Plus prezentują się już całkiem opłacalnie na tle miesięcznych i kwartalnych, a i tu również można liczyć na okazjonalne przeceny czy atrakcyjne oferty z keyshopów. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że katalog gier nie zawiedzie.

Źródło: PlayStation