PlayStation Plus Premium jednak trafi do Polski! Sony chwali się postępami w pracach nad nową formą usługi

Nowa wersja pakietu PlayStation Plus wywołała mieszane uczucia. Okazało się, że mimo tego, co czytaliśmy w mediach ostatecznie Sony nie ma zamiaru konkurować z Game Passem od Microsoftu. Nowy PS Plus dostępny więc będzie w trzech różnych wersjach, z czego podstawowa (Essentials) w zasadzie niczym nie będzie się różnić od dotychczasowego abonamentu. Drugi pakiet o nazwie Extra zapewni już dodatkowo ok. 400 gier (w tym nadal całkiem świeżych exclusive'ów), ale o premierach można zapomnieć. Trzeci, najbardziej wyczekiwany pakiet o nazwie Premium zaoferuje dodatkowo możliwość ogrywania klasyków ze starszych konsol w chmurze, aczkolwiek miał być on niedostępny w Polsce. Na szczęście jednak Sony wzięło sobie do serca uwagi rodzimych graczy i PS Plus Premium jednak trafi również do naszego kraju!

Początkowo spodziewaliśmy się dostępu do dwóch podstawowych pakietów PS Plus i usługi Deluxe, która miała być okrojona, ale i tańsza względem wersji Premium. Na całe szczęście granie chmurze w usłudze Premium dostępne będzie również dla nas. Czekamy jeszcze tylko na podanie cen subskrypcji w złotówkach.

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się aktualizacja od samego Jima Ryana (CEO Sony) w sprawie nadchodzącej wersji pakietu PlayStation Plus. Jak przyznał, "robimy fantastyczne postępy w naszych wysiłkach związanych z uruchomieniem usługi", po czym poinformował, że nowa usługa trafi:



na rynki azjatyckie (bez Japonii) już 23 maja 2022 r.

do Japonii już 1 czerwca 2022 r.

do Ameryki już 13 czerwca 2022 r.

do Europy także 22 czerwca 2022 r.

Dla nas najważniejsza jest jednak wiadomość, że Sony rozszerzy dostępność grania w chmurze do ponad 30 krajów, w tym do Polski! Z tej usługi będą mogli cieszyć się także gracze mieszkający w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Węgrzech, Malcie, Cyprze, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Przede wszystkim miała ona zaoferować dostęp do klasyków z PS1, PS2 i PSP, jednak bez możliwości grania w chmurze, która gwarantowała dostęp również do nowszych gier. Dostępność pakietu PS Plus Premium w Polsce oznacza więc, że gracze prawdopodobnie uzyskają dostęp do wszystkich najważniejszych klasyków wydanych na konsole Sony. Cena abonamentu wynosi 16,99 euro miesięcznie, 49,99 euro kwartalnie lub 119,99 euro rocznie. Czekamy jeszcze tylko na podanie cen w złotówkach.

Źródło: Sony, Push Square (foto)