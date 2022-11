Need for Speed Unbound nie tylko z DLSS 3 ale i z FSR 2.2. Saints Row z kolei otrzymał aktualizację dodającą AMD FSR 2.1

Już drugiego grudnia na sklepowych półkach pojawi się kolejna odsłona popularnych wyścigów w postaci Need for Speed Unbound. Produkcja studia Criterion pod batutą Electronic Arts pojawi się na PC oraz konsolach obecnej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series. Już od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że premierowa wersja gry będzie oferować obsługę techniki NVIDIA DLSS 3. Okazuje się, że twórcy przed premierą zdołali także zaimplementować rozwiązanie od AMD - FSR w najnowszej wersji 2.2. Badana jest także możliwość dodania Intel XeSS.

Need for Speed Unbound oferuje nie tylko obsługę techniki NVIDIA DLSS 3, ale również AMD FSR 2.2. Ponadto twórcy testują możliwości Intel XeSS. Z kolei Saints Row otrzymał aktualizację na PC, dodającą obsługę FSR 2.1.

Na rynku gier komputerowych coraz mocniej widać tendencję do implementacji różnych technik upscalingu obrazu. Need for Speed Unbound od początku był zapowiadany jako gra z obsługą NVIDIA DLSS w najnowszej wersji (DLSS 2 będzie dostępne dla wszystkich kart GeForce RTX, z kolei DLSS 3 tylko dla posiadaczy układów GeForce RTX 4000). W rozmowie z portalem WCCFTech, developerzy ze studia Criterion potwierdzili również informację na temat obsługi AMD FSR 2.2 (a więc najnowszej wersji). Implementacja FidelityFX Super Resolution odbyła się niedługo przed premierą gry, a we wdrożeniu rozwiązania pomogli także inżynierowie AMD. Studio zaznaczyło dodatkowo współpracę z Intelem, by móc w jednej z przyszłych aktualizacji dodać obsługę techniki Intel XeSS. Twórcy jednocześnie potwierdzili, że w Need for Speed Unbound nie ma i nie będzie żadnej formy Ray Tracingu.

Need for Speed Unbound nie jest jednak jedyną grą, która otrzymuje wsparcie dla AMD FSR 2. Aktualizację dla wersji PC przygotowano również dla gry Saints Row, która debiutowała kilka miesięcy temu. Studio Voliton potwierdziło, że najnowszy patch wprowadza obsługę AMD FSR dokładnie w wersji 2.1, co ma przynieść zauważalny wzrost wydajności. Twórcy coraz chętniej korzystają z podobnych rozwiązań, które trafiły już m.in. do Warhammer 40,000: Darktide, Marvel's Spider-Man: Miles Morales czy Wiedźmin 3: Dziki Gon (next-gen).

