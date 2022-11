Need for Speed Unbound na PC wraz z techniką NVIDIA DLSS 3. Intel XeSS debiutuje w Death Stranding oraz Farming Simulator 2022

Na rynku w ostatnich tygodniach zagościły dwie nowe techniki upscalingu obrazu: NVIDIA DLSS 3 będąca dużym rozwinięciem dotychczasowych wersji Deep Learning Super Sampling oraz Intel XeSS, będący odpowiedzią na DLSS 2 oraz AMD FSR 2.0/2.1. Liczba gier, w których implementowane są poszczególne rozwiązania, systematycznie rośnie. NVIDIA potwierdziła, że nadchodzące wyścigi Need for Speed Unbound otrzymają obsługę DLSS, z kolei Intel potwierdził dodanie XeSS do kolejnych dwóch produkcji.

Need for Speed Unbound zadebiutuje na PC wraz z techniką NVIDIA DLSS 3. Z kolei Intel XeSS pojawił się w grach Death Stranding Director's Cut oraz Farming Simulator 2022.

Need for Speed Unbound przygotowywany jest wyłącznie na PC oraz konsole obecnej generacji - na PS5 oraz Xbox Series X będziemy mogli grać w rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę, co nie jest normą wśród obecnych tytułów. Na PC posiadacze kart GeForce RTX 4000 będą mogli pograć z dużo wyższym framerate'm - zadba o to technika DLSS 3, która pojawi się wraz z debiutem gry produkcji studia Criterion. DLSS 3 zmierza także do innej gry wyścigowej - WRC Generations. W tym drugim wypadku DLSS 3 (a więc z techniką Frame Generation) ma się pojawić jeszcze dzisiaj.

Z drugiej strony Intel potwierdził wdrożenie swojego rozwiązania - XeSS - do kolejnych dwóch gier. Z techniki Xe Super Sampling możemy już skorzystać w Death Stranding Director's Cut oraz Farming Simulator 2022. Przypominamy, że ten pierwszy jest dostępny m.in. z NVIDIA DLSS, podczas gdy drugi oferowany jest z AMD FSR 2.1. Gracze mogą więc testować różne rozwiązania i wybrać to, które im najbardziej odpowiada (lub nie wybierać żadnego). Intel XeSS jest otwartym rozwiązaniem, toteż do jego aktywacji nie musimy koniecznie posiadać kart Intel ARC (choć na nich technika ta działa najlepiej z racji obecności sprzętowych jednostek XMX).

This is an easy lift. DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT just received #XeSS, so get it delivered today. https://t.co/NgllNtGI0R #IntelArc pic.twitter.com/7H9om2wOD0 — Intel Graphics (@IntelGraphics) November 15, 2022

The crops are looking good this year now that Farming Simulator 22 (@farmingsim) has #XeSS support. Download the pinnacle of agricultural splendor today. https://t.co/DynEvBFR4r pic.twitter.com/heEuV7jYzO — Intel Graphics (@IntelGraphics) November 15, 2022

Źródło: Intel, NVIDIA, WCCFTech