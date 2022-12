AMD FSR 2 potwierdzone w ponad 100 grach, w tym w Star Wars Jedi: Survivor i Dead Island 2. FSR 2.2 otrzyma test w 3DMark

W maju tego roku na rynku pojawiła się technika AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2), która była rozwinięciem prostego rozwiązania dotyczącego upscalingu obrazu, a który otrzymaliśmy przy pierwszej generacji. Druga wersja odznaczyła się lepszą jakością obrazu (a przede wszystkim dobrą jakością wygładzania krawędzi), zachowując przy tym całkiem spory skok wydajności, nawet na zintegrowanych układach graficznych AMD. Producent ogłosił ile dotychczas gier otrzymało obsługę FSR 2. Całkiem sporo, ale do wyniku NVIDIA DLSS wciąż daleko.

AMD potwierdziło już 101 gier, w których udostępniono lub zostanie udostępniona technika upscalingu obrazu w postaci FSR 2.

Na chwilę obecną zapowiedziano łącznie 101 gier z obsługą techniki AMD FSR 2. Wśród nich są tytuły, które dopiero zadebiutują w przyszłym roku, m.in. Forspoken, Lies of P czy Skull and Bones. Co ciekawe, na liście są także gry, w których twórcy w ogóle nie zdążyli nic konkretnego zapowiedzieć. Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy czy Dead Island 2 - te trzy tytuły pojawią się również w 2023 roku i już teraz wiemy, że otrzymają obsługę FSR 2 (a być może i FSR 3, jeśli do tego czasu zdąży zadebiutować na rynku). Oczywiście lista nadchodzących gier jest znacznie dłuższa - AMD zaprezentowało specjalną grafikę (umieściliśmy ją powyżej), prezentującą poszczególne gry które już otrzymały FSR 2 lub otrzymają w najbliższym czasie. Jednocześnie NVIDIA pochwaliła się, że DLSS zostało już zaimplementowane do około 250 gier. Różnica zatem nadal spora na korzyść DLSS.

Jednocześnie firmy UL Benchmark oraz AMD potwierdziły, że popularny zestaw testów 3DMark otrzyma wkrótce kolejny pakiet, tym razem o nazwie FSR Feature Test. Jak sama nazwa wskazuje, w benchmarku tym będziemy mogli przetestować możliwości techniki AMD, dokładnie w wersji FSR 2.2. Na chwilę obecną nie wiemy jeszcze kiedy test zostanie wdrożony do oprogramowania UL Benchmark. Patrząc po liście nadchodzących gier, wygląda na to że przyszły rok będzie stał pod znakiem takich technik jak NVIDIA DLSS, AMD FSR czy Intel XeSS.

