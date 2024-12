Alan Wake 2 - NVIDIA prezentuje grę w wersji PC w 4K, z pełnym Path Tracingiem oraz z techniką DLSS 3.5

Pod koniec października na rynek trafi druga część przygód pisarza Alana Wake'a. Studio Remedy Entertainment obecnie intensywnie pracuje nad finalizacją gry Alan Wake 2. Produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, a także Xbox Series. Remedy w przypadku Alana ponownie nawiązało współpracę z NVIDIĄ, tak jak to było w przypadku Control. Wówczas to właśnie gra fińskiego studia była jedną z pierwszych gier mocno promowanych pod kątem implementacji Ray Tracingu. Alan Wake 2 idzie jeszcze dalej, bowiem tym razem Remedy doda do gry pełny Path Tracing. Tym samym będzie to bodaj pierwsza gra, która zaoferuje PT już w momencie rynkowego debiutu.

NVIDIA opublikowała nowy materiał z gry Alan Wake 2. Trailer prezentuje tytuł w wersji PC, z pełnym Path Tracingiem oraz z DLSS 3.5.

Wczoraj, podczas konferencji Gamescom Opening Night Live, studio Remedy opublikowało nowy trailer gry Alan Wake 2, koncentrujący się tym razem na głównym bohaterze całej opowieści. W niepokojącym wizualnie materiale ujawniono m.in. wygląd Leża Mroku, który w dwójce będzie wyglądał niczym spaczona wersja Nowego Jorku (miasto, gdzie Alan Wake mieszkał przed wydarzeniami z jedynki). Alan Wake 2 połączy w przerywnikach filmowych sceny typu live-action (z prawdziwymi aktorami) z ujęciami w całości renderowanymi na silniku Northlight. Trzeba przyznać, że materiał ma całkiem niezły klimat i wyraźnie czuć zmianę z typowej gry akcji z elementami horroru w kierunku survival horroru.

NVIDIA dodatkowo opublikowała krótki materiał wideo, prezentujący komputerową wersję Alan Wake 2. Tak jak wspomnieliśmy, gra wykorzysta pełny Ray Tracing, określany jako Path Tracing. RT wykorzystano m.in. do poprawy globalnego oświetlenia, ulepszonych cieni oraz odbić. Dodatkowo będzie to jedna z pierwszych gier z obsługą DLSS 3.5 - posiadacze kart GeForce RTX mogą skorzystać zarówno z Super Resolution jak również Ray Reconstruction (ta ostatnia wpływa m.in. na szybszą reakcję na dynamiczne zmiany oświetlenia oraz minimalizuje ilość artefaktów przy aktywnym Path Tracingu). Z kolei osoby posiadające karty GeForce RTX 4000 skorzystają dodatkowo z Frame Generation. Alan Wake 2 zaoferuje także technikę Reflex. Krótkie fragmenty z rozgrywki na karcie GeForce RTX 4090 pokazały wydajność w okolicach 30 FPS w rozdzielczości 4K (z PT i bez DLSS) oraz wzrost do okolic 100 FPS-ów z aktywnym DLSS 3.5.

