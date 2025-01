Alan Wake 2 - podczas konferencji Summer Game Fest zaprezentowano nowy gameplay z gry

Pierwsza zapowiedź gry Alan Wake 2 miała miejsce w grudniu 2021 roku, podczas gali The Game Awards. Następnie przez blisko 1,5 roku o produkcji studia Remedy nie usłyszeliśmy prawie niczego nowego. Na pierwszy właściwy materiał z gry musieliśmy czekać aż do majowego pokazu PlayStation Showcase, kiedy to zaprezentowano gameplay-trailer. Podczas niedawno zakończonej konferencji Summer Game Fest, studio Remedy podzieliło się nowym materiałem z rozgrywki.

Podczas konferencji Summer Game Fest, studio Remedy zaprezentowało nowy materiał z gry Alan Wake 2. Premiera 17 października 2023 roku.

Niespełna 3-minutowy materiał prezentuje fragment gry Alan Wake 2, w którym kierujemy agentką FBI, Sagą Anderson (nowa bohaterka produkcji). W trakcie krótkiego wywiadu z Samem Lake'em ze studia Remedy, potwierdzono że tym razem otrzymamy do dyspozycji dwie grywalne postacie (zarówno Sagą Anderson jak i Alanem Wake będziemy sterować mniej więcej przez 50% gry). Tym samym gracze mogą liczyć tak naprawdę na dwie kampanie fabularne (które w pewnym momencie zaczną się ze sobą zazębiać) oraz dwa kompletnie odmienne lokacje: Bright Falls oraz okolice dla Sagi oraz Leże Mroku (w tej wersji wyglądające jak wypaczona, nocna wersja Nowego Jorku), z którego próbuje uwolnić się nasz tytułowy pisarz.

Zaprezentowany gameplay pokazuje nam grę w okolicach Cauldron Lake General Store, gdzie w pewnym momencie Saga zostaje zaatakowana przez jednego z kultystów, w dodatku ogarniętego przez Mrok. Całości towarzyszy odpowiednio mroczny klimat, potęgowany m.in. przez klimatyczną ścieżkę dźwiękową. Wizualnie gra prezentuje się również bardzo dobrze, jednak udostępnione materiały dostępne są obecnie tylko w rozdzielczości Full HD i w dodatku z dość dużą kompresją, co nie pozwala w pełni ocenić jej jakości (dobre wrażenie robi z pewnością szczegółowość detali, oświetlenie oraz cienie). Alan Wake 2 zadebiutuje 17 października 2023 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Gra dostępna będzie wyłącznie w edycjach cyfrowych na Epic Games Store, PlayStation Store oraz Xbox Store.

Źródło: Remedy