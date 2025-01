Alan Wake 2 - wydawca po cichu podwyższył cenę Edycji Standardowej oraz Deluxe na PC oraz konsolach

Podczas majowej konferencji PlayStation Showcase, studio Remedy zaprezentowało pierwszy gameplay z nadchodzącej wielkimi krokami gry Alan Wake 2. Kontynuacja przygód tytułowego pisarza prezentuje się na chwilę obecną bardzo dobrze, odznaczając się chociażby wysokiej jakości oprawą graficzną. Niedługo po prezentacji Sony, developerzy potwierdzili istotny szczegół - Alan Wake 2 będzie oferowany wyłącznie w dystrybucji cyfrowej, omijając fizyczne wydania. Chwilę po konferencji rozpoczęto przyjmowanie zamówień przedpremierowych - wówczas chwaliliśmy, że względem wielu nowych gier AAA, Alan Wake 2 oferuje znacznie korzystniejsze ceny.

Niedługo po rozpoczęciu przyjmowania zamówień przedpremierowych, Alan Wake 2 doczekał się cichej podwyżki ceny zarówno na PC jak i konsolach.

Osoby, które zdecydowały się od razu zamówić pre-order na jedno z dwóch wydań Alan Wake 2 mogą być zadowoleni, bowiem trafili na najbardziej korzystne ceny. Niestety w chwili obecnej zarówno na PC jak i konsolach PlayStation / Xbox widać już pierwsze podwyżki, co nie jest raczej standardową zagrywką w przypadku przedpremierowych ofert. Choć ceny w dalszym ciągu są niższe w porównaniu do wielu nowych gier, w których za edycję podstawową płacimy ponad 300 złotych, jednocześnie kwoty nie są już tak atrakcyjne jak wcześniej.

Platforma Początkowa cena Obecna cena Alan Wake 2 (PC - Epic Games Store) 177,49 zł (Standard)

248,49 zł (Deluxe) 214,99 zł (Standard)

300,99 zł (Deluxe) Alan Wake 2 (PlayStation 5) 212,99 zł (Standard)

284 zł (Deluxe) 259 zł (Standard)

344 zł (Deluxe) Alan Wake 2 (Xbox Series X/S) 212,99 zł (Standard)

284 zł (Deluxe) 257,99 zł (Standard)

343,99 zł (Deluxe)

W przypadku PC (gra dostępna jest wyłącznie na Epic Games Store), ceny podniesiono ze 177,49 zł na 214,99 zł w przypadku Edycji Standardowej oraz z 248,99 zł na 300,99 zł za rozszerzoną edycję Deluxe (zawierającą m.in. dostęp do dwóch fabularnych dodatków: Night Springs oraz Lake House). Jeśli chodzi o konsolową wersję to ceny podniesiono z 212,99 zł na 259 zł (PlayStation 5; w przypadku Xbox Series jest to 257,99 złotych), natomiast w przypadku bogatszej edycji Deluxe cenę podniesiono z 284 złotych na 344 zł (343,99 zł na Xbox Store). Brak fizycznego wydania niestety ma również swoje wady, na czele z mocniejszym kontrolowaniem cen w cyfrowych sklepach Epic, PlayStation Store oraz Xbox Store.

Źródło: Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, PurePC