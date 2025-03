Intel XeSS vs NVIDIA DLSS vs AMD FSR - Test wydajności na kartach Intel ARC A750, NVIDIA GeForce RTX 3060 i AMD Radeon RX 6600

Techniki upscalowania obrazu w grach komputerowych stają się coraz popularniejsze, dlatego trudno wyobrazić sobie sytuację, że następuje gwałtowna zmiana i wszyscy producenci porzucą dotychczasowe strategie wracając do czystego renderingu. Pozostaje tylko trzymać kciuki, aby oferowały coraz wyższą jakość oraz skalowanie wydajności. Jednym z takich rozwiązań jest Intel XeSS, konkurencja dla NVIDIA DLSS i AMD FSR, którego możliwości postanowiłem dzisiaj sprawdzić. Jak prezentuje się jakość rekonstrukcji obrazu za pomocą Intel XeSS? Czy poprawnie działa na kartach graficznych innych producentów? Ile dodatkowych klatek na sekundę pozwala wygenerować? Zapraszam na testy wydajności i porównanie screenów...

Autor: Sebastian Oktaba

Intel Xe Super Sampling (XeSS) to technika wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia (deep learning), których implementacja w wybranych grach komputerowych pozwala znacząco zwiększyć wydajność poprzez upscaling. Pisząc bardziej zrozumiale - najpierw obraz jest renderowany w niższej rozdzielczości, a następnie podnoszony do wyższej z wykorzystaniem szeregu technik pomocniczych. Materiał źródłowy uchwycony w wysokiej rozdzielczości (16K) jest zapisywany w sterowniku oraz przetwarzany w sieci neuronowej, która analizuje również wektory ruchu odpowiadające za klarowność obrazu w dynamicznych scenach. Intel XeSS pobiera z klatki źródłowej 64 próbki na piksel, korygując tym samym ewentualne anomalie, więc technicznie jest to rozwiązanie bardzo zbliżone do NVIDIA DLSS 2.x. Podobnie rozwiązano także kwestię wykorzystania sieci neuronowej, gdzie postawiono na model trenowania offline, łatwiejszy w implementacji oraz przynoszący zdecydowanie lepsze efekty końcowe.

Intel XeSS to autorska metoda upscalingu obrazu, oparta na uczeniu maszynowym i towarzysząca kartom Intel ARC A700, chociaz możliwa do uruchomienia także na innych kartach. Z jakim skutkiem?

Karty graficzne Intel ARC A700 posiadają wbudowane jednostki odpowiadające za sprzętową akcelerację obliczeń związanych z algorytmami sztucznej inteligencji, co powinno zapewnić wyższą efektywność Intel XeSS właśnie na urządzeniach tego producenta. Obecność jednostek XMX (Xe Matrix Extensions), będących odpowiednikami Tensorów NVIDII, okazuje się jednak fakultatywna. NVIDIA DLSS pozostaje techniką całkowicie zamknięta na innych producentów GPU, natomiast Intel XeSS poszedł drogą AMD FSR, będąc standardem otwartym... przynajmniej częściowo. Karty graficzne Intel ARC A700 wykorzystują bowiem instrukcje XMX, podczas gdy pozostała konkurencja Intel XeSS realizuje poprzez instrukcje DP4a. Sporo również zależy od konkretnego tytułu np.: aktualna wersja Dying Light 2 pozwala na włączenie Intel XeSS na kartach graficznych NVIDIA RTX 2000/3000/4000, jednak AMD Radeon RX 6000 pozbawiono tej możliwości, natomiast w Hogwarts Legacy czy Cyberpunk 2077 wszystko działa.

1920x1080 Intel XeSS 1.x NVIDIA DLSS 2.x AMD FSR 2.x Ultra Quality 1472x828 - 1477x831 Quality 1280x720 1280x720 1280x720 Balanced 1120x630 1114x626 1129x635 Performance 960x540 960x540 960x540 Ultra Performance - 640x360 640x360

2560x1440 Intel XeSS 1.x NVIDIA DLSS 2.x AMD FSR 2.x Ultra Quality 1926x1104 - 1970x1108 Quality 1706x960 1706x960 1706x960 Balanced 1493x840 1486x835 1506x847 Performance 1280x720 1280x720 1280x720 Ultra Performance - 853x480 854x480

3840x2160 Intel XeSS 1.x NVIDIA DLSS 2.x AMD FSR 2.x Ultra Quality 2944x1656 - 2954x1662 Quality 2560x1440 2560x1440 2560x1440 Balanced 2240x1260 2259x1270 2227x1253 Performance 1920x1080 1920x1080 1920x1080 Ultra Performance - 1280x720 1280x720

Poniższe zestawienie podzieliłem na dwie osobne sekcje - porównanie jakości obrazu i skalowanie wydajności w trzech najpopularniejszych rozdzielczościach. Pomiary zostały wykonane na wszystkich kartach graficznych dla każdego rodzaju upscalera, aby sprawdzić czy technika Intel XeSS faktycznie będzie lepiej działała na sprzęcie producenta. Tutaj naprzeciwko siebie stanęły Intel ARC A750, NVIDIA GeForce RTX 3060 i AMD Radeon RX 6600, czyli modele reprezentujące podobną półkę cenową i wydajnościową. Jako ustawienia XeSS / DLSS / FSR wybrałem profil Jakość (Quality), charakteryzujący się relatywnie niedużym wpływem na obraz końcowy, a dodatkowo rozdzielczość wyjściowa jest identyczna dla wszystkich trzech rozwiązań. Porównanie screenów będzie natomiast skupione na Intel XeSS kontra reszta świata, gdzie każda technika reprodukcji obrazu była uchwycona na karcie graficznej tegoż producenta. Wszystko w trzech grach - Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy i Spider Man: Miles Morales.