Wpływ interfejsu PCIe 3.0 i PCIe 4.0 oraz funkcji RBAR na wydajność karty graficznej Intel ARC A750. Jaka platforma będzie optymalna?

Karty graficzne Intel ARC A700 powoli zaczynają walczyć o klientów, producent intensywnie pracuje nad poprawą sterowników, jednak kupując takie urządzenie trzeba pamiętać o posiadaniu odpowiedniej platformy sprzętowej. Kluczowa jest obsługa interfejsu PCI-Express 4.0 oraz Resizable BAR. Teoretycznie to dzisiejszy standard, aczkolwiek warto sprawdzić jakie różnice zachodzą względem PCI-Express 3.0 i/lub włączonego RBAR. Karty graficzne Intel ARC A700 okazują się bowiem wyjątkowo wrażliwe na obydwa czynniki, dlatego żeby osiągnąć maksimum wydajności muszą one zostać spełnione. Temat powinien zainteresować zwłaszcza posiadaczy starczych komputerów, a także planujących aktualizację sprzętu.

Autor: Sebastian Oktaba

AMD Smart Access Memory dla układów AMD Radeon oraz Resizable BAR stosowany w modelach NVIDIA GeForce i Intel ARC, stanowią integralną część mechanizmu będącego ogólnodostępnym elementem standardu PCI-Express. Obydwa pełnią identyczną funkcję, dostępne były również znacznie wcześniej, jednak dopiero niedawno to rozwiązanie zostało powszechnie zaimplementowane w kartach graficznych. Pierwsze z inicjatywą wyszło AMD dodając obsługę do rodziny Radeon RX 6000, potem dołączyła NVIDIA razem z premierą GeForce RTX 3060 (starsze karty wymagają aktualizacji BIOS), natomiast Intel od początku obsługuje RBAR we wszystkich modelach. W samej technologii chodzi o możliwość poszerzenia rejestru adresu bazowego, gdzie zamiast bloków o pojemności 256 MB, procesor centralny otrzymuje dostęp do pełnej pojemności VRAM. Powinno to radykalnie zmniejszyć albo wyeliminować wąskie gardło podczas przesyłania danych między komponentami, bowiem to procesor koordynuje pracę układu graficznego. Kwestią otwartą pozostaje jego wpływ na finalną wydajność.

Czy interfejs PCI-Express i funkcja Resizable BAR mają duży wpływ na wydajność kart graficznych Intel ARC A700? Tego się tutaj dowiecie...

Ponieważ nie wszystkie platformy sprzętowe obsługują Resizable BAR, zwłaszcza starsze i pozbawione aktualizacji, wybierając kartę graficzną Intel ARC A700 trzeba zwracać uwagę na podobne niuanse. Formalnie RBAR wymaga procesorów z rodziny AMD Ryzen 3000/5000/7000 oraz chipsetów AMD 400/500/600, natomiast w przypadku Intela mówimy o jednostkach Intel Core 10/11/12/13 połączonych z chipsetami Z490/H470/B460/H410 lub nowszymi odpowiednikami. W praktyce wszystko zależy jednak od posiadanej karty graficznej i BIOS płyty głównej, ponieważ wielu producentów wypuściło aktualizacje na starsze platformy. Oficjalne wymagania sprzętowe często rozmijają się z rzeczywistością, aczkolwiek rozsądnym minimum określiłbym procesory AMD Ryzen 3000 oraz Intel Core i5-11xxx. Optymalnym połączeniem będzie natomiast PCI-Express 4.0 i Resizable BAR, które zapewniają nawet tanie konfiguracje, ale trzeba uważać na niektóre modele np.: Ryzen 5 5000 obsługujące tylko PCI-Express 3.0.

Czy to wszystko będzie działać z automatu? Karty graficzne Intel ARC A700 obsługują Resizable BAR fabrycznie, tutaj nie musimy niczego aktualizować, aczkolwiek konieczna może okazać się wizyta w BIOS płyty głównej. Jeżeli funkcja Resizable BAR będzie nieaktywna, musimy ją włączyć ręcznie, szukając odpowiednich ustawień w zakładce dotyczącej chipsetu. W przypadku modeli ASUS ścieżka najczęściej wygląda podobnie: Advanced → PCI Subsystem Settings → Re-Size BAR Support → Enabled (wzór na powyższym screenie). Czy właściwa opcja faktycznie została włączona i pracuje, warto dodatkowo sprawdzić popularnymi programami diagnostycznymi np.: GPU-Z. Niniejsze porównanie obejmuje wyniki Intel ARC A750 z interfejsem PCI-Express 3.0 i PCI-Express 4.0, każdorazowo z włączonym oraz wyłączonym Resizable BAR. Pozwoli to zobrazować różnice w wydajności między poszczególnymi ustawieniami, uświadamiając dlaczego w przypadku Intel ARC A700 nowoczesna platforma ma kluczowe znaczenie.