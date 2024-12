AMD Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT - prezentacja, specyfikacja i wydajność kart graficznych RDNA 3

AMD długo sobie kazało czekać na premierę kart graficznych z serii Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. Jak doskonale pamiętacie, dotychczas producent wydał tylko topowe modele Radeon RX 7900 XT(X) pod koniec 2022 roku oraz słabszy model Radeon RX 7600 w maju tego roku. Informacje o kolejnych kartach, tj. Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT pojawiały się już od dłuższego czasu, a o pierwszym z nich zdążył poinformować PowerColor, który swego czasu przedwcześnie opublikował szereg informacji. Dzisiaj natomiast, w trakcie targów Gamescom, AMD oficjalnie ujawniło obie karty graficzne.

AMD oficjalnie prezentuje karty graficzne Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. Układy RDNA 3 zadebiutują w sklepach 6 września, dokładnie w dzień sklepowej premiery gry Starfield. Ceny wynoszą odpowiednio 499 dolarów za Radeona RX 7800 XT oraz 449 dolarów za Radeona RX 7700 XT.

Referencyjne projekty Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT prezentują podobny wygląd co flagowe modele Radeon RX 7900 XT(X). Tym razem jednak projekt zakłada m.in. obecność dwóch wentylatorów oraz dwóch, 8-pinowych wtyczek zasilających. Obie karty graficzne RDNA 3 są pozycjonowane jako rozwiązania idealne do rozrywki w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, choć nie da się ukryć, że sposób porównania nowych kart ze starszymi jest co najmniej dyskusyjny. AMD publikując slajdy dotyczące konieczności wprowadzenia nowych modeli GPU do grania w 1440p, kompletnie zignorowało swoją poprzednią generację Radeon RX 6000. Wygląda to trochę tak, jakby Radeon RX 7700 XT nagle miał być następcą... Radeona RX 5700 XT, a przynajmniej mogą wywnioskować mniej zorientowane w temacie osoby.

Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7900 XTX Architektura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Litografia TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 Układ graficzny NAVI 32 NAVI 32 NAVI 31 NAVI 31 Bloki CU 54 60 84 96 Procesory FP32 3456 3840 5376 6144 Rdzenie RT 54 60 84 96 Rdzenie AI 108 120 168 192 Jednostki TMU 216 240 336 384 Jednostki ROP 120 (?) 120 (?) 192 192 Zegar "Game" 2171 MHz 2124 MHz 2000 MHz 2300 MHz Zegar "Boost" 2544 MHz 2430 MHz 2400 MHz 2500 MHz Pamięć VRAM 12 GB GDDR6

18 Gbps 16 GB GDDR6

19.5 Gbps 20 GB GDDR6

20 Gbps 24 GB GDDR6

20 Gbps Magistrala pamięci 192-bit 256-bit 320-bit 384-bit Przepustowość 432 GB/s 624 GB/s 800 GB/s 960 GB/s Infinity Cache 48 MB (2. gen) 64 MB (2. gen) 80 MB (2. gen) 96 MB (2. gen) TBP 245 W 263 W 315 W 355 W

AMD Radeon RX 7800 XT wykorzystuje pełny rdzeń NAVI 32 z 60 blokami CU, 3840 procesorami strumieniowymi, 240 jednostkami TMU, 120 rdzeniami AI oraz 60 rdzeniami RT 2. generacji. Karta korzysta z 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 624 GB/s (przy kostkach 19.5 Gbps). Taktowanie w trybie Game sięga 2124 MHz, z kolei w trybie Boost - 2430 MHz. Współczynnik Total Board Power wynosi 263 W. W większości prezentowanych gier (zazwyczaj po prostu bez włączonego Ray Tracingu), nowy Radeon RX 7800 XT ma być od 2% do 23% wydajniejszy od modelu NVIDIA GeForce RTX 4070.

AMD Radeon RX 7700 XT również bazuje na układzie graficznym NAVI 32, tyle że nieco przyciętym. Do dyspozycji oddano 54 z 60 bloków CU, co przekłada się na obecność 3456 procesorów FP32, 54 rdzeni RT, 108 rdzeni AI oraz 216 jednostek TMU. Karta posiada także 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali pamięci. Przekłada się to na przepustowość 432 GB/s (wykorzystane kostki mają szybkość 18 Gbps). Taktowanie rdzenia w trybie Game wynosi 2171 MHz, natomiast w trybie Boost sięga 2544 MHz. Współczynnik TBP wynosi 245 W. Bezpośrednią konkurencją dla tej karty ma być model NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci GDDR6. W zależności od prezentowanej gry, nowy Radeon ma być wydajniejszy od 1% do 31%. Niższa wydajność prognozowana jest w F1 23 z RT na poziomie Medium (-5% do GeForce RTX 4060 Ti 16 GB) oraz w Doom Eternal z RT (-9% względem GeForce RTX 4060 Ti 16 GB). Obie karty graficzne będą dostępne w dniu rynkowego debiutu gry Starfield, a więc od 6 września 2023 roku. Ceny MSRP wynoszą odpowiednio 449 USD (489 euro) za Radeona RX 7700 XT oraz 499 USD (549 euro) za Radeona RX 7800 XT. Karty będą dostępne oczywiście także w wersjach niereferencyjnych od najważniejszych partnerów AiB firmy.

Źródło: AMD, PurePC