AMD Radeon RX 7900 GRE - premiera karty graficznej. Oznaczenie RX 7800 XT byłoby chyba bardziej adekwatne

Podczas targów China Joy w Szanghaju firma AMD oficjalnie zapowiedziała właśnie kartę graficzną Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition). Jak się okazuje, nie jest to tylko Radeon RX 7900 XT z okrojoną pamięcią VRAM. Zmiany w specyfikacji dotknęły także innych elementów, a więc w rezultacie mamy do czynienia z układem, który równie dobrze mógłby nosić oznaczenie RX 7800 XT. Zgodnie z oczekiwaniami, karta będzie oferowana głównie w Chinach.

Model Golden Rabbit Edition okazuje się zauważalnie wolniejszy od Radeona RX 7900 XT, aczkolwiek - jak sugerują wykresy - i tak zachowuje skromną przewagę nad układem GeForce RTX 4070.

AMD Radeon RX 7900 GRE opiera się na rdzeniu Navi 31 XL z 80 jednostkami obliczeniowymi, co oznacza, że na pokładzie znalazło się 5120 procesorów strumieniowych. Układ współpracuje z 16 GB pamięci VRAM o szybkości 18 Gbps (magistrala 256-bit). Względem modelu RX 7900 XT okrojona została też pamięć Infinity (z 80 do 64 MB), a współczynnik TBP został obniżony z 315 do 260 W. Co ciekawe, producent przedstawia swój produkt jako następcę Radeona RX 6800 XT. Nowa karta graficzna AMD ma zostać wydana tylko przez Sapphire, PowerColor i XFX, aczkolwiek materiały prasowe sugerują, że Czerwoni sami wyprodukują własne referencyjne wersje. RX 7900 GRE ma kosztować 649 dolarów. Mimo tego, że nowy Radeon przeznaczony jest głównie na rynek chiński, karta ma trafić globalnie do producentów gotowych systemów komputerowych.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7900 GRE GPU Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 31 XL Bloki CU 96 84 80 Procesory strumieniowe 6144 5376 5120 Zegar Boost 2,5 GHz 2,4 GHz 2,2 GHz Pamięć VRAM 24 GB GDDR6 384-bit

20 Gbps 20 GB GDDR6 320-bit

20 Gbps 16 GB GDDR6 256-bit

18 Gbps TBP 355 W 315 W 260 W MSRP 999 dolarów 899 dolarów 649 dolarów

AMD Radeon RX 7900 GRE trafił już w ręce serwisu Expreview. Jak się okazuje, mimo że mamy do czynienia z kolejnym wariantem rdzenia Navi 31, cały układ wydaje się znacznie mniejszy, co potwierdza istnienie hybrydowej konstrukcji Navi 31/32. A jak karta wypada w praktyce? Jak widać na poniższych wykresach, model Golden Rabbit Edition okazuje się zauważalnie wolniejszy od Radeona RX 7900 XT, aczkolwiek i tak zachowuje skromną przewagę nad układem GeForce RTX 4070. Szkoda tylko, że producent nie zdecydował się na tradycyjną globalną premierę...

Źródło: VideoCardz, Expreview