Sapphire Radeon RX 7900 GRE NITRO+ - niereferencyjna karta graficzna z 16 GB VRAM na pierwszych zdjęciach

W zeszłym tygodniu w sieci pojawiły się dosyć zaskakujące informacje na temat karty graficznej Radeon RX 7900 GRE przeznaczonej wyłącznie na rynek chiński. Mimo jej potencjalnie ograniczonej dostępności układ wydał się interesujący, chociażby z tego powodu, że na pokład ma trafić 16 GB pamięci VRAM. Dziś możemy już oglądać tę kartę w niereferencyjnej wersji od firmy Sapphire. Czego się o niej dowiedzieliśmy?

Całość podobno zasilana jest przez układ Navi 31 z 5376 procesorami strumieniowymi, co oznacza, że prawdopodobnie mamy tu do czynienia z Radeonem RX 7900 XT z okrojoną pamięcią VRAM.

Powyżej widzimy kartę graficzną Sapphire Radeon RX 7900 GRE NITRO+, która na pierwszy rzut oka jest uderzająco podobna do modelu RX 7900 XT w tej samej wersji. Nie jest jednak jasne, czy jest to wersja Lite pozbawiona komory parowej, czy też jest to oryginalny model. Na ten moment wiemy tylko, że jednostka ma podwójne 8-pinowe złącze zasilania i jest wyposażona w 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Całość podobno zasilana jest przez układ Navi 31 z 5376 procesorami strumieniowymi, co oznacza, że prawdopodobnie mamy tu do czynienia z Radeonem RX 7900 XT z okrojoną pamięcią VRAM.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7900 GRE GPU Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 31 Bloki CU 96 84 84 Procesory strumieniowe 6144 5376 5376 Zegar Boost 2,5 GHz 2,4 GHz ? Pamięć VRAM 24 GB GDDR6 384-bit 20 GB GDDR6 320-bit 16 GB GDDR6 256-bit TBP 355 W 315 W ?

Warto zwrócić uwagę, że pojawienie się Radeona RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) zbiega się z oczekiwaniem na wieści na temat modeli RX 7800/7700 ze średniej półki. Obecna oferta AMD składa się z trzech kart RDNA 3, z których dwie należą do serii RX 7900 przeznaczonej dla entuzjastów, podczas gdy model RX 7600 skierowany jest dla oszczędnych graczy. Nie da się zatem ukryć, że na rynku wyraźnie brakuje następców Radeonów RX 6800/6900, które są coraz trudniej dostępne. Możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach lub tygodniach dowiemy się czegoś więcej ws. następnych kart AMD.

Źródło: VideoCardz, @wnxod