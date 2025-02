AMD Radeon RX 7900 GRE - nadchodzi specjalna wersja karty graficznej z 16 GB pamięci VRAM

AMD wydało do tej pory tylko trzy desktopowe karty graficzne z serii RX 7000. Gracze mają do wyboru dwa wysokobudżetowe modele oraz jeden średniobudżetowy układ. Wyraźnie brakuje więc czegoś dla tych, którzy nadal chcą wysokiej wydajności w niekoniecznie cenie. Ostatnie przecieki wskazują, że Czerwoni rzeczywiście przygotowują takie modele jak RX 7800 czy RX 7700, jednak jak podaje serwis ITHome, w drodze jest również kolejna karta oparta na rdzeniu Navi 31.

AMD Radeon RX 7900 GRE może okazać się specjalną wersją modelu RX 7900 XT z ograniczoną pamięcią VRAM. Jednostka ma trafić do sprzedaży tylko w Chinach.

Układ, o którym mowa to AMD Radeon RX 7900 GRE. Całość ma zostać oparta na nieco okrojonej wersji Navi 31 - mówi się, że otrzyma od 80 do 84 jednostek CU. Ponadto układ ma współpracować z 16 GB pamięci GDDR6 (256-bit), co oznacza, że karta może okazać się specjalną wersją Radeona RX 7900 XT z ograniczoną pamięcią VRAM i nieco niższym poborem energii. Niestety, źródło nie wspomina nic o innych elementach specyfikacji, jak np. taktowanie czy szybkość pamięci.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7900 GRE GPU Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 31 Bloki CU 96 84 84 - 80 Procesory strumieniowe 6144 5376 5376 - 5120 Zegar Boost 2,5 GHz 2,4 GHz ? Pamięć VRAM 24 GB GDDR6 384-bit 20 GB GDDR6 320-bit 16 GB GDDR6 256-bit TBP 355 W 315 W ?

Choć Radeon RX 7900 GRE z nieco okrojoną specyfikacją względem modelu RX 7900 XT byłby ciekawą propozycją dla wielu graczy, to jednak wydaje się, że jego dostępność będzie ograniczona. Nietypowy dopisek "GRE" ma pochodzić od "Golden Rabbit Edition", co jasno wskazuje, że całość będzie wydana z okazji Roku Królika w Chinach. Jednostka ma więc trafić w sprzedaży właśnie w Państwie Środka. Warto przypomnieć, że nie będzie to pierwsza jednostka w tym stylu. W 2020 roku ukazał się model AMD Radeon RX 590 GME (Golden Mouse Edition), który jednak różnił się od zwykłych RX-ów 590 jedynie niższymi taktowaniami. W przypadku RX-a 7900 GRE zmian jest znacznie więcej, co może sugerować, że Czerwoni przygotowują także standardową wersję RX-a 7900 przeznaczoną dla reszty świata. Trudno jednak przewidzieć, jaką decyzję ostatecznie podejmie producent.

Źródło: ITHome, VideoCardz