Karty AMD Radeon RX 7700, RX 7800 i RX 7800M XT przetestowane w 3DMark. Gracze mogą liczyć na wzrost wydajności

AMD zdecydowanie nie spieszy się z wprowadzaniem na rynek nowych kart graficznych z rodziny RDNA 3. Dotychczas do sprzedaży trafiły wyłącznie najszybsze układy Radeon RX 7900 XT i 7900 XTX, a także budżetowy RX 7600. W sieci pojawiły się osiągi dwóch nadchodzących modeli ze średniej półki cenowej. W obu przypadkach trudno mówić o rewolucji, jednak wzrost wydajności w porównaniu do poprzedniej generacji jest zauważalny.

Karty graficzne AMD Radeon RX 7700 i RX 7800 zaoferują nieco wyższą wydajność w porównaniu do konkurencyjnych układów NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB i GeForce RTX 4070.

Użytkownik Twittera @All_The_Watts, znany z publikowania przedpremierowych informacji na temat układów Radeon, udostępnił na swoim profilu wyniki wydajności dwóch nadchodzących kart graficznych. Radeon RX 7700 w teście 3DMark Time Spy osiągnął 15568 punktów, a więc możemy mówić o wydajności wyższej o ok. 16 procent w porównaniu do NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Jednocześnie to wynik nieznacznie niższy od Radeona RX 6800.

Radeon RX 7800 może pochwalić się rezultatem na poziomie 18957 punktów, co pozwoliło wyprzedzić konkurencyjny układ NVIDIA GeForce RTX 4070 o 6 procent. Nowy model oferuje niemal identyczną wydajność w porównaniu do Radeona RX 6800 XT. Zadowoleni powinni być także gracze zainteresowani gamingowymi notebookami. Radeon RX 7800M XT, który ma wykorzystywać 60 bloków CU i wyróżniać się standardowym TDP na poziomie 165 W, uzyskał 17842 punkty. To osiągi zbliżone do mobilnej wersji NVIDIA GeForce RTX 4080 175 W.

Źródło: Twitter @All_The_Watts