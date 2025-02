AMD Radeon RX 7800 oraz Radeon RX 7700 - karty graficzne z układami NAVI 32 mogą pojawić się we wrześniu

AMD dotychczas nie rozpieszczało specjalnie graczy czekających na nowe karty graficzne, oparte na architekturze RDNA 3. Pierwsze modele, wykorzystujące rdzeń NAVI 31, pojawiły się pod koniec 2022 roku, a kolejny przedstawiciel architektury - Radeon RX 7600 - pojawił się dopiero pod koniec maja tego roku. Pomiędzy Radeonem RX 7600 a Radeonem RX 7900 XT nie pojawił się jednak żaden inny wariant RDNA 3, który wykorzystałby układ graficzny NAVI 32. Według najnowszych doniesień, na takie karty jeszcze trochę poczekamy.

Według Moore's Law is Dead, karty graficzne AMD Radeon oparte na układzie NAVI 32, zadebiutują na rynku nie wcześniej niż we wrześniu.

Według Moore's Law is Dead, brak takich modeli kart jak Radeon RX 7800 czy Radeon RX 7700 cały czas spowodowany jest głównie koniecznością wcześniejszego wyprzedania zapasów kart poprzedniej generacji, głównie Radeona RX 6800 i modeli powyżej. Premiera kolejnych kart RDNA 3 była już przynajmniej kilkukrotnie opóźniania, a obecnie celowany termin to wrzesień. Wówczas w sprzedaży mają pojawić się dwa modele kart: Radeon RX 7800 oraz Radeon RX 7700. Pierwszy wykorzysta pełny rdzeń NAVI 32 (XT) z 60 blokami CU, 3840 procesorami FP32 oraz z 16 GB pamięci GDDR6 (19,5 Gbps) na 256-bitowej magistrali. Ma to przełożyć się na przepustowość rzędu 624 GB/s. Współczynnik TBP karty graficznej wyniesie natomiast 260 W.

Druga karta to Radeon RX 7700 z obciętym rdzeniem NAVI 32 XL, aczkolwiek źródło nie jest jeszcze pewne w 100% konfiguracji tegoż rdzenia. Producent waha się pomiędzy wariantem z 48 aktywnymi blokami CU (3072 rdzeni FP32) a 54 CU (3456 procesorów strumieniowych). Bez względu jednak na konfigurację NAVI 32 XL, karta graficzna Radeon RX 7700 otrzyma 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali (również 19,5 Gbps), co przełoży się na przepustowość 468 GB/s. Współczynnik TBP karty wyniesie natomiast 245 W. MLID zdradził również, że w planach nadal jest model karty z mocniej obciętym rdzeniem NAVI 31 (70 CU) i podsystemem pamięci (16 GB GDDR6 na 256-bitowej magistrali), jednak jego premiera, o ile w ogóle do niej dojdzie, odbędzie się w dużo późniejszym terminie niż dla wyżej wymienionych kart.

Źródło: Moore's Law is Dead, VideoCardz