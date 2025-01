AMD Radeon RX 7800 XT - przeprowadzono symulację, jak może wyglądać hipotetyczna wydajność układu

Na rynek desktopowych układów graficznych, przeznaczonych dla zwykłych konsumentów, trafiły jak na razie trzy modele z rodziny RDNA 3. Nie oznacza to oczywiście, że firma AMD na tym poprzestanie. Z pewnością dla wielu graczy interesującą propozycją byłaby karta AMD Radeon RX 7800 XT. Choć tego typu model nie został jak na razie oficjalnie zapowiedziany, to przeprowadzono pewną symulację, która ma na celu sprawdzenie hipotetycznej wydajności takiej propozycji.

W przeprowadzonej symulacji, Radeon RX 7800 XT oferuje zbliżoną wydajność od układu Radeon RX 6900 XT, przy znacznie niższym poborze mocy. Do opublikowanych testów należy jednak podejść z dystansem.

Testów dokonał serwis igor’sLAB. Do zbadania potencjalnej wydajności Radeona RX 7800 XT wykorzystano profesjonalny układ Radeon PRO W7800. Dlaczego zdecydowano się właśnie na ten model? Przede wszystkim z uwagi na jego specyfikację, choć nie jest to zestawienie idealne. Profesjonalna karta to oczywiście przedstawiciel rodziny RDNA 3. Posiada 70 jednostek obliczeniowych, 4480 jednostek cieniujących, 280 jednostek teksturujących i 128 jednostek renderujących. Według ujawnionych kilka tygodni temu przecieków, Radeon RX 7800 XT będzie posiadał nieco gorsze parametry. Nie znamy także taktowania układu. Różnice obejmą również prawdopodobnie sam rdzeń. Radeon PRO W7800 korzysta bowiem z Navi 31, a niezapowiedziany jeszcze oficjalnie układ przypuszczalnie z Navi 32. Co ważne jednak, pamięć profesjonalnej karty działa na szynie 256-bitowej. Choć jest jej dużo więcej (32 GB GDDR6) niż w przypadku potencjalnego Radeona RX 7800 XT, to do celów testowych ograniczono ją do 16 GB.

Symulacja została przeprowadzona na komputerze wyposażonym w procesor AMD Ryzen 9 7950X, 2 x 16 GB pamięci Corsair DOMINATOR RGB DDR5-6000 i płytę główną MSI MEG X670E Ace. Ograniczony Radeon PRO W7800 (czerwona kolumna) osiągnął w rozdzielczości 1080p nieco gorszy wynik od Radeona RX 6900 XT (odpowiednio 148,9 FPS i 151,4 FPS), ale przy znacznie niższym poborze mocy (odpowiednio 237 W i 281 W). Zaprezentowano także wyniki ekstrapolowane na bazie efektywności energetycznej Radeona RX 7900 XT (żółta kolumna). Tutaj karta nieco wygrywa z Radeonem RX 6900 XT, uzyskując średnio 151,8 FPS i nie byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby Radeon RX 7800 XT rzeczywiście uplasował się na bardzo zbliżonej pozycji. Warto zaznaczyć, że po korekcie wzrósł także średni pobór mocy do 257 W.

Uzyskane dla rozdzielczości 4K wyniki nieco się różnią, ale generalna zasada jest zbliżona. Symulacja Radeona RX 7800 XT przegrywa w surowym teście z Radeonem RX 6900 XT (średnio 61,3 FPS kontra 62,7 FPS), ale po odpowiednich kalkulacjach wysuwa się na prowadzenie (66,4 FPS kontra 62,7 FPS). Podobnie jak w poprzednim przypadku, znacznie lepiej wygląda także pobór mocy. Wyniósł on 239 W (262 W po ekstrapolacji). W przypadku Radeona RX 6900 XT było to 304 W. Należy też zaznaczyć, że zarówno w Full HD, jak i w 4K, symulowana karta odznaczyła się wyższą wydajnością niż Radeon RX 6800 XT, czyli jej teoretyczny odpowiednik z poprzedniej generacji. Mowa o wynikach zarówno sprzed ekstrapolacji, jak i po niej, ale różnica nie jest duża.

Przeprowadzone porównanie należy traktować ze sporym dystansem. Bardzo trudno jest przeprowadzić wiarygodną sprzętową symulację wydajności określonego układu graficznego przy użyciu innej karty. W grę oprócz różnic sprzętowych wchodzi także na przykład kwestia sterowników, które nie są zoptymalizowane do gier. Uzyskane rezultaty mogą wydawać się jednak dosyć wiarygodne. Możliwe, że lepsza specyfikacja Radeona PRO W7800 jest równoważona w jakimś stopniu przez gorzej zoptymalizowane pod kątem gier sterowniki. Na weryfikację tej symulacji będziemy musieli jednak poczekać do czasu premiery wspomnianego Radeona RX 7800 XT.

Źródło: igor'sLAB