Test wydajności 20 kart graficznych NVIDIA GeForce i AMD Radeon - Ranking popularnych modeli

Odświeżona procedura pomiarowa, dopieszczona platforma sprzętowa i dwadzieścia kart graficznych AMD Radeon i NVIDIA GeForce - właśnie to znajdziecie w poniższym artykule. Dawno nie serwowałem szerszych zestawień, więc postanowiłem nadrobić zaległości z nawiązką, przygotowując się jednocześnie do wzmożonej aktywności w Waszym ulubionym dziale. Niniejsze zestawienie jest bowiem swego rodzaju nowym otwarciem. Z odbudowywaniem bazy wyników wyrobiłem się dosłownie na ostatnią chwilę, wszak na horyzoncie majaczą już kolejne premiery, natomiast w zamrażarce trzymam jeszcze kilka ciekawych produktów, których zwyczajnie nie miałem czasu wcześniej sprawdzić. Zacznijmy jednak od podstaw...

Autor: Sebastian Oktaba

Zanim usiadłem do generowania finalnych wyników kart graficznych, porządnie zoptymalizowałem platformę testową, którą niezmiennie napędza Intel Core i9-13900K podkręcony do wartości 5600/4600 MHz (P-Core / E-Core). Wymieniłem natomiast płytę główną na wyczynowego ASUS ROG Maxiumus Z790 APEX, pozwalającego utrzymać procesor na niższym napięciu i zarazem wyżej ustawić pamięci DDR5. Zestaw 32 GB G.Skill Trident Z5 RGB 7200 MHz CL 34-45-45-115 podkręciłem do 7600 MHz CL 36-46-46-98, kalibrując również opóźnienia dalszych rzędów m.in. tRFC / tWR / tRTP / tFAW / tCKE / tWL. Summa summarum powstała naprawdę potężna platforma testowa, zdolna wykarmić NVIDIA GeForce RTX 4090 nawet w rozdzielczości 1920x1080. Jako magazyn danych wybrałem Lexar NM800 PRO 2 TB, chłodzony radiatorem dołączanym do płyty głównej, natomiast całość napędza SeaSonic Prime Titanium 1000 W.

Odświeżona procedura pomiarowa, dopieszczona platforma sprzętowa i dwadzieścia kart graficznych AMD Radeon i NVIDIA GeForce - właśnie to znajdziecie w poniższym artykule.

Fundamentalną zmianę względem poprzedniej procedury pomiarowej stanowi permanentne włączenie Resizable BAR, czyli odpowiednika AMD SAM (Smart Access Memory), który troszeczkę zmienia balans wyników między kartami AMD i NVDIA. Czasami solidnie przyspiesza GeForce, przeważnie jednak zyskują Radeony, chociaż ostatecznie wszystko jest uzależnione od konkretnego tytułu i/lub sterowników. Trzeba również pamiętać, że sporadycznie RBAR potrafi negatywnie wpłynąć na wyniki. Dodatkowo, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 wydane przed modelem RTX 3060 wymagały aktualizacji BIOS, żeby efektywnie wykorzystać to rozwiązanie. Niestety, rodzina GeForce RTX 2000 takiego (oficjalnego) wsparcia od NVIDII nie otrzymała, dlatego automatycznie stratuje z gorszej pozycji. Poczynione zmiany w większości przypadków powinny jednak umożliwić wykrzesanie maksimum ze wszystkich kart graficznych.

Oprócz optymalizacji platformy pod kątem eliminacji bottlenecków ze strony procesora i pamięci, jak również włączenia funkcji Resizable BAR, dodałem do procedury testowej nowe pozycje. Pojawiły się Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol oraz Witcher 3: Wild Hunt Next Gen, będące sporym wyzwaniem dla układów graficznych. Miejsce testowe zostało zmienione w Assassin’s Creed: Valhalla, natomiast Red Dead Redemption 2 zamiast API Vulkan wykorzystuje teraz DirectX 12. Pożegnałem z kolei DOOM Eternal, Horizon: Zero Dawn i podstawową wersję Metro: Exodus. Ogólnie testów będzie więcej - docelowo planuję dwanaście pomiarów w rasteryzacji i sześć w śledzeniu promieni, czyli w obydwu przypadkach zostało do obsadzenia po jednym slocie. Ograniczyłem jednak sekcję poświęconą overclockingowi, który regularnie traci na znaczeniu, a także zmniejszyłem ilość pomiarów DLSS/FSR do Cyberpunk 2077.