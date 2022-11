NVIDIA GeForce RTX 4090 - Test wydajności na procesorach AMD Ryzen 7 5800X3D vs Intel Core i9-13900K w miejscach graficznych

Zanim przejdziecie do oglądania wykresów wydajności albo wyrażania opinii w komentarzach, koniecznie przeczytajcie dlaczego powstał niniejszy artykuł i jakimi kryteriami kierowałem się podczas przygotowywania materiału. Jest to bowiem porównanie zrobione przy okazji zmiany platformy sprzętowej z procesorem AMD Ryzen 7 5800X3D na podkręconego Intel Core i9-13900K, celowo wykonane wyłącznie w miejscach graficznych. Premiera NVIDIA GeForce RTX 4090 zweryfikowała użyteczność pierwszego z procesorów, przynajmniej w rozdzielczości 1920x1080 i 2560x1440, dlatego konieczna była błyskawiczna zmiana środowiska testowego. Czy faktycznie miało to uzasadnienia możecie już sprawdzić samodzielnie...

Autor: Sebastian Oktaba

Kiedy składałem platformę testową z procesorem AMD Ryzen 7 5800X3D, najmocniejszym układem graficznych był jeszcze NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Wówczas wybrana jednostka potrafiła wykarmić topowego Ampere nawet w rozdzielczości 1920x1080, więc optymistycznie założyłem, że NVIDIA GeForce RTX 4090 również będzie usatysfakcjonowany. Troszeczkę się jednak przeliczyłem. Najmocniejszy reprezentant architektury Ada Lovelace potrzebuje naprawdę szybkiego procesora, inaczej część wyników będzie zaniżona, a końcowe relacje wydajności zaburzone. Dlatego zdecydowałem się wymienić platformę sprzętową na podkręconego Intel Core i9-13900K, powtórzyć wszystkie pomiary i całkowicie odbudować bazę wyników. Efektem dodatkowej roboty jest natomiast poniższe zestawienie, obrazując różnice wydajność między AMD Ryzen 7 5800X3D i Intel Core i9-13900K uzyskane w miejscach graficznych, czyli lokacjach gdzie procesor (teoretycznie) odgrywa drugorzędną rolę.

AMD Ryzen 7 5800X3D i Intel Core i9-13900K to nie są bezpośredni konkurenci, jednak porównanie dwóch różnych platform do testów kart graficznych, może być ciekawym eksperymentem. I dowodem, że GeForce RTX 4090 ma naprawdę spore wymagania względem procesora.

Chociaż AMD Ryzen 7 5800X3D to jednostka potrafiąca zaskoczyć wydajnością, głównie dzięki dodatkowej porcji pamięci Cache L3, takie rozwiązanie nie zawsze przynosi spodziewane rezultaty. Czasami jest szybsza od Intel Core i9-13900K, innym razem wypada poniżej poziomu zwykłego AMD Ryzen 7 5800X. Wszystko zależny od wybranych tytułów, aczkolwiek w ogólnym rozrachunku AMD Ryzen 7 5800X3D ustępuje miejsca Intel Core i5-13600K, nawet nie wspominając o Intel Core i9-13900K. Oczywiście, kompletnie pomijam tutaj aspekt opłacalności, efektywności energetycznej czy podkręcania, bowiem w opisywanym przypadku istotna jest wyłącznie wydajność końcowa karty graficznej. Procesor to natomiast narzędzie mające nie powodować zjawiska wąskiego gardła (bottleneck). Dzisiejsze zestawienie nie stanowi zatem bezpośredniego porównania CPU, testuję przecież w miejscach graficznych (podkreślam do upadłego!), mając uzmysłowić dlaczego konieczna była wymiana platformy sprzętowej.

AMD Ryzen 7 5800X3D Intel Core i9-13900K Architektura Zen 4 Raptor Lake Litografia 7 nm 10 nm Współczynnik TDP 105 W 125 W Konfiguracja 8 rdzeni 16 wątków 8P+16E rdzeni 32 wątki Mnożnik Zablokowany Odblokowany Taktowanie bazowe 3400 MHz 3000/2200 MHz Taktowanie Boost 4500 MHz 4300/5800 MHz Taktowanie OC - 4600/5600 MHz Pamięć Cache L3 96 MB 36 MB Taktowanie RAM 2x 16 GB DDR4-3600 MHz 2x 16 GB DDR5-6600 MHz Opóźnienia RAM 14-14-14-34 34-42-42-62 Tryb kontrolera RAM 1:1 Synchroniczny 1:2 Gear2 Platforma AM4 LGA 1700

Obydwie platformy sprzętowe istotnie różnią się możliwościami kalibracji, zostały jednak zoptymalizowane do granic stabilności, żeby wycisnąć maksimum z topowych kart graficznych. AMD Ryzen 7 5800X3D nie pozwalał na podkręcanie za pomocą (zablokowanego) mnożnika, natomiast Intel Core i9-13900K jak najbardziej, finalnie osiągając 4600/5600 MHz kolejno na rdzeniach E/P. Pamięci DDR4 na platformie AM4 pracowały z taktowaniem 3600 MHz w trybie synchronicznym 1:1, ponieważ wyższe ustawienia przy konfiguracji 2x 16 GB (Dual Rank) okazały się niestabilne. Intel otrzymał moduły DDR5 również w układzie 2x 16 GB (Single Rank), pracujące z częstotliwością 6600 MHz w trybie Gear2, jednak wyższe profile powodowały już problemy ze stabilnością. W obydwu przypadkach timingi pierwszego i drugiego rzędu zostały dodatkowo zoptymalizowane. Zaraz zobaczymy, ile NVIDIA GeForce RTX 4090 zyskała po takiej przesiadce...