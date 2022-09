Nowe generacje kart graficznych zbliżają się wielkimi krokami, jednak zanim nastąpi zmiana warty, postanowiłem jeszcze raz zestawić aktualne flagowce. Co ważniejsze - ostateczny pojedynek NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti kontra AMD Radeon RX 6950 XT będzie zawierał również dodatkową zmienną. Obydwie karty zostaną bowiem sprawdzone pod względem użyteczności technologii AMD Smart Access Memory i Resizable BAR, mających w gruncie rzeczy identyczną funkcjonalność. Otwartym pozostaje natomiast pytanie która implementacja przyniesie większe korzyści? Czy rzeczywiście przestawienie jednej opcji w UEFI płyty głównej może znacznie podnieść wydajność? Zweryfikuje to kilkanaście gier...

Autor: Sebastian Oktaba

AMD Smart Access Memory i Resizable BAR promowane przez NVIDIA, to jednak żadne najnowsze techniki wprowadzone do aktualnych generacji kart graficznych. Mechanizm jaki wykorzystują jest ogólnodostępną częścią standardu PCI-Express lecz dopiero niedawno został zaimplementowany. Pierwsze z inicjatywą wyszło AMD dodając obsługę do rodziny Radeon RX 6000, potem dołączyła NVIDIA razem z premierą GeForce RTX 3060 (starsze karty wymagały aktualizacji BIOS). Zasada działania AMD Smart Access Memory i Resizable BAR jest identyczna, więc teoretycznie różnice w wydajności powinny być marginalne. W samej technologii chodzi o możliwość poszerzenia rejestru adresu bazowego, gdzie zamiast dotychczasowych bloków o pojemności 256 MB, procesor centralny otrzymuje dostęp do pełnej pojemności VRAM. Powinno to radykalnie zmniejszyć albo całkowicie wyeliminować wąskie gardło podczas przesyłania danych między komponentami, bowiem to procesor koordynuje pracę układu graficznego.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vs AMD Radeon RX 6950 XT - Wydajność AMD Smart Access Memory vs Resizable BAR na flagowcach

Oficjalne wymagania sprzętowe dla technologii AMD Smart Access Memory i NVIDIA Resizable BAR troszeczkę mijają się jednak z rzeczywistością. Producenci na stronach internetowych jako kompatybilne wskazują najnowsze generacje kart graficznych, co oczywiście stanowi argument mający podkręcić ich sprzedaż. Natomiast w praktyce wszystko zależy od platformy oraz wgranego BIOS, bowiem wielu producentów płyt głównych wypuściło aktualizacje na starsze chipsety. Formalnie AMD Smart Access Memory wymaga procesorów z rodziny AMD Ryzen 3000/5000 (poza 3000G), chipsetu serii AMD 500 i układów Radeon RX 6000, niemniej działa również na zestawach AMD B450 plus Radeon RX 570. NVIDIA wskazuje natomiast procesory AMD Ryzen 5000 z chipsetami AMD 400/500, procesory Intel Core 10/11/12 generacji z chipsetami Z490/H470/B460/H410 lub nowszymi odpowiednikami.

AMD Smart Access Memory Resizable BAR Obsługiwane układy Radeon RX 6000 GeForce RTX 3000 Wymagany procesor AMD Ryzen 3000/5000 Ryzen 5000 Wymagany chipset AMD 400/500 400/500 Wymagany procesor Intel - Core 10/11/12 GEN Wymagany chipset Intel - 400/500/600

AMD Smart Access Memory okazuje się zatem standardem w zasadzie zamkniętym, zarezerwowanym wyłącznie dla platformy AMD, jednak po aktywacji powinno działać w każdym tytule. Resizable BAR NVIDII dla odmiany okazuje się bardziej przystępne, ale aktywne będzie tylko w wybranych grach komputerowych (zależnie od sterownika). Powodem jest zapobiegliwość Zielonych, bowiem nie każda implementacja przynosi wzrost wydajności, natomiast w skrajanych przypadkach może powodować destabilizację. Oczywiście, Resizable BAR można włączyć ręcznie w praktycznie każdej produkcji poprzez edytowanie profilów. Do celów porównawczych wybrałem flagowce w ofertach obydwu producentów - ASUS TUF GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC oraz Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro Pure. Pozwoli to maksymalnie wyeksponować różnice w implementacji AMD Smart Access Memory i Resizable BAR.