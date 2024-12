AMD Radeon GPU Detective - wypuszczono oprogramowanie pomagające diagnozować błędy kart graficznych

Wielu użytkownikom chociaż raz przytrafił się błąd związany z działaniem karty graficznej. Jednym z najpopularniejszych jest Timeout Detection and Recovery, w wyniku którego następuje zrestartowanie sterownika karty graficznej, w celu uniknięcia konieczności nagłego restartu całego komputera. Błąd ten jest łatwo rozpoznać, ale przyczyny jego występowania mogą być różne. W celu diagnozowania takich przypadków powstało narzędzie Radeon GPU Detective.

Firma AMD wypuściła wersję 1.0 narzędzia Radeon GPU Detective. Pozwala ono na monitorowanie pracy układów i generowanie raportów na temat błędów, które zdarzają się podczas ich użytkowania.

Na wstępie należy zaznaczyć, że program przeznaczony jest jedynie dla osób, które posiadają kartę graficzną AMD i posiadają pewną wiedzę w zakresie funkcjonowania GPU. Wśród obsługiwanych modeli znajdują się konsumenckie układy z rodziny RDNA 2 i RDNA 3. Oznacza to, że oprogramowanie działa na razie tylko z kartami Radeon RX 6000 i Radeon RX 7000. Aplikacja pozwala na generowanie raportów z błędów występujących podczas użytkowania GPU i ich analizę. Jeśli przykładowo awaria była spowodowana przez błąd strony, to program gromadzi informacje na temat adresu wirtualnego, w którym on wystąpił oraz znajdujące się w nim szczegóły na temat zasobów (na przykład tekstur). Można także konfigurować własne markery wykonawcze (execution markers), pozwalające na pogłębioną diagnostykę błędów.

Na chwilę obecną Radeon GPU Detective obsługuje jedynie aplikacje bazujące na Direct3D 12. Poprzednie wersje nie są niestety wspierane. Narzędzia nie da się użyć także w programach wykorzystujących API Vulkan. Raporty generowane przez Radeon GPU Detective dostarczane są w formie tekstowej, ale można go skonfigurować tak, żeby tworzył pliki w formacie JSON. Funkcja ta będzie użyteczna zapewne przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby zautomatyzować proces przetwarzania plików. Aplikacja jest częścią pakietu Radeon Developer Tool Suite. Do jego funkcjonowania niezbędne są sterowniki Adrenalin w wersji minimum 23.7.2.

