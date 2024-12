AMD Radeon RX 7800 XT i RX 7700 XT - nowe karty graficzne mają zostać zapowiedziane jeszcze w tym miesiącu

W ostatnich miesiącach NVIDIA zaprezentowała szereg kart graficznych opartych na architekturze Ada Lovelace. Mowa tutaj o modelach GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti z 8 lub 16 GB VRAM, a także RTX 4060. Faktem jest, że żaden z nich nie okazał się hitem, dlatego brak wyraźnej odpowiedzi AMD może nieco dziwić. Czerwoni pokazali w tym roku wyłącznie Radeona RX 7600, jednak to zdecydowanie za mało w obliczu niedawnej ofensywy Zielonych. Na szczęście kolejne modele RDNA 3 są już w drodze.

Scott Herkelman, starszy wiceprezes i dyrektor generalny w General Manager Graphics Business Unit w AMD potwierdził właśnie, że AMD zapowie swoje nowe produkty na targach Gamescom (23-27 sierpnia). Czerwoni zaplanowali swoją konferencję na 25 sierpnia o godzinie 17:00 czasu lokalnego (niemieckiego). Wydaje się niemal pewne, że zapoznamy się wtedy z kartami graficznymi Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. Specyfikację tego pierwszego układu niechcący ujawniła niedawno firma PowerColor, dlatego wiemy już, czego się spodziewać.

Please join the @AMDRadeon team at Gamescom next week for our next major product announcements!



If you can make it to Germany and will be one of the couple hundred of thousand visitors attending one of the biggest gaming events I hope to talk to you in person!… pic.twitter.com/Te7l7ufU59