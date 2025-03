AMD Radeon RX 7900 GRE z układem NAVI 31 zostanie dostosowany również do wersji mobilnej dla laptopów

W ostatnim czasie AMD zaprezentowało kartę graficzną Radeon RX 7900 GRE, która wykorzystuje obciętą wersję układu graficznego NAVI 31 (XL), w dodatku którego rozmiar jest zbliżony do chipu NAVI 32. Obecnie producent przygotowuje się do zapowiedzi desktopowych kart Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT, ale okazuje się że firma planuje również całkiem ciekawą premierę dla rynku mobilnego. Radeon RX 7900 GRE ma zostać bowiem przeniesiony także na platformę mobilną, a więc dla notebooków.

Chip AMD NAVI 31 XL, znany z karty Radeon RX 7900 GRE, ma w takiej samej formie pojawić się także w notebookach.

Przypominamy, że karta graficzna AMD Radeon RX 7900 GRE oferuje 80 aktywnych bloków CU, opartych na architekturze RDNA 3. Posiada na pokładzie 5120 procesorów strumieniowych, 80 rdzeni RT, a jego taktowanie w trybie Boost sięga 2245 MHz oraz 1880 MHz (Game). Nie brakuje tutaj także 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 (18 Gbps) na 256-bitowej magistrali. Teraz układ w takiej postaci ma zostać również zaadaptowany dla notebooków. To bardzo ciekawa informacja, jednak biorąc pod uwagę zmniejszenie rozmiarów całego chipu NAVI 31, była jednocześnie spodziewana. Zdecydowanie mniej spodziewane jest kolejne doniesienie, za które odpowiada znany już w branży Golden Pig.

Według jego informacji, specyfikacja laptopowego układu graficznego wykorzystującego chip NAVI 31 XL może być lepsza od wspomnianej karty graficznej Radeon RX 7900 GRE. Trudno jednak powiedzieć w czym te zmiany mają się objawić. Najbardziej prawdopodobne wydaje się postawienie na wyselekcjonowane chipy, które osiągną wyższe taktowania rdzenia przy niższych napięciach. Premiera ta może okazać się ciekawa również z tego powodu, że AMD dotychczas stroniło od adaptowania swoich najmocniejszych i największych chipów do notebooków.



Choć chip NAVI 31 XL na pozór wygląda tak samo jak klasyczny NAVI 31, w rzeczywistości został on zaadaptowany do mniejszej obudowy, przypominającej NAVI 32. Coś takiego było bardzo pożądane z punktu widzenia przeniesienia układu do laptopów. Źródło zdjęcia: VideoCardz.

