AMD Radeon RX 7800 XT - PowerColor opublikował pełną specyfikację nadchodzącej karty graficznej RDNA 3

AMD obecnie przygotowuje się do premiery kolejnych kart graficznych Radeon RX 7000, opartych na architekturze RDNA 3. Ostatnio zaprezentowano model Radeon RX 7900 GRE, który przygotowano głównie z myślą o chińskim rynku. Tymczasem na horyzoncie pomału widać takie karty jak Radeon RX 7800 XT czy Radeon RX 7700 XT. Dość niespodziewanie poznaliśmy właśnie pełną specyfikację pierwszej z wymienionych kart. Jakim cudem? Otóż wszystkie szczegóły pochodzą od jednej ze współpracujących z AMD firm - PowerColor.

PowerColor, jedna z firm współpracujących z AMD, mniej lub bardziej przypadkowo opublikowała pełną specyfikację swojej nadchodzącej, niereferencyjnej karty PowerColor Red Devil Radeon RX 7800 XT.

PowerColor, mniej lub bardziej świadomie, opublikował (co ciekawe, komplet informacji nadal jest dostępny w witrynie) na swojej stronie pełną specyfikację karty graficznej PowerColor Red Devil Radeon RX 7800 XT. Oczywiście mowa w tym wypadku o konstrukcji niereferencyjnej, wyposażonej m.in. w trzy wentylatory oraz solidny radiator połączony z ciepłowodami. PowerColor nawet na jednym z renderów ukazał wygląd rdzenia graficznego - bez wątpienia jest to NAVI 32 o mniejszym rozmiarze. W dalszym ciągu mowa jednak o budowie MCM z głównym blokiem obliczeniowym (GCD - Graphics Compute Die) oraz czterema mniejszymi MCD, obsługującymi 256-bitową magistralę pamięci.

Potwierdzono również, że nadchodzący AMD Radeon RX 7800 XT będzie wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 (18 Gbps), właśnie na 256-bitowej szynie. Wykorzystanie takich a nie innych kości VRAM przełoży się na przepustowość rzędu 576 GB/s. Karta od PowerColor otrzyma podwójny BIOS - jeden o nazwie Silent, a drugi OC. W tym pierwszym przypadku zegary rdzenia wynoszą odpowiednio 2210 MHz (Game) oraz 2520 MHz (Boost). Po przełączeniu się w tryb OC, taktowanie rdzenia zostanie podwyższone do 2255 MHz (Game) oraz 2565 MHz (Boost). Karta zostanie wyposażona w cztery wejścia wideo - 1x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 2.1. Sam rdzeń NAVI 32 w tym wypadku otrzyma 3840 aktywnych procesorów FP32, 60 bloków CU oraz 60 rdzeni RT. Według PowerColor, rekomendowany zasilacz dla omawianej karty powinien mieć moc 800 W, z kolei do prawidłowego działania wymagane będzie wpięcie dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających. Karta na pewno wejdzie do sprzedaży w tym kwartale, co zostało już wcześniej potwierdzone przez samo AMD w ramach prezentacji ostatnich wyników finansowych.

Źródło: PowerColor