AMD opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku; firma mierzy się ze spadkiem zysków rok do roku

Kilka dni temu wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku opublikowała firma Intel. Choć kwartalnie przedsiębiorstwo wygenerowało chociażby wyższy przychód, w porównaniu rok do roku widoczne były spore spadki, zarówno przychodu jak również zysku netto. Teraz przyszła pora na omówienie wyników kolejnej dobrze nam znanej firmy - AMD. Producent w nocy opublikował najnowszy raport finansowy i tutaj sytuacja wygląda mniej więcej podobnie. W porównaniu rok do roku przedsiębiorstwo mierzy się z bardzo dużym spadkiem zysków netto. Co jeszcze ujawnia nowy raport finansowy?

AMD opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku. Przedsiębiorstwo mierzy się przede wszystkim z dużym obniżeniem zysków rok do roku, na co największy wpływ ma spadek wyników w dziale Client.

W drugim kwartale 2023 roku, AMD wygenerowało przychód na poziomie 5,359 miliarda dolarów. Jest to niemal identyczny rezultat jak w poprzednim kwartale (5,353 mld), ale jednocześnie niższy rok do roku (6,550 mld). Patrząc na wyniki GAAP rok do roku, widać bardzo duży spadek zysków netto - z 447 mln dolarów w Q2 2022 do 27 mln w Q2 2023. Jednocześnie firmie udało się nieco odbić kwartalnie, bowiem w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku przedsiębiorstwo miało stratę w wysokości 139 mln dolarów. Gdy jednak spojrzymy na wyniki Non-GAAP, to spadek zysków widoczny będzie zarówno rok do roku (z 1,707 mld USD do 948 mln USD) jak również kwartalnie (970 mln vs 948 mln dolarów). Nieco wyższy zysk netto w wariancie GAAP jest związany m.in. ze zwiększoną o 2 punkty procentowe marżą brutto.

GAAP Q2 2023 Q2 2022 Q1 2023 Łączny przychód 5,359 mld USD 6,550 mld USD 5,353 mld USD Marża brutto 46% 46% 44% Koszty operacyjne, R&D 2,471 mld USD 2,508 mld USD 2,514 mld USD Wpływy operacyjne (strata) (20) mln USD 526 mln USD (145) mln USD Zysk netto (strata) 27 mln USD 447 mln USD (139) mln USD Zysk na akcję (strata) 0.02 USD 0.27 USD (0.09) USD

Non-GAAP Q2 2023 Q2 2022 Q1 2023 Łączny przychód 5,359 mld USD 6,550 mld USD 5,353 mld USD Marża brutto 50% 54% 50% Koszty operacyjne, R&D 1,605 mld USD 1,562 mld USD 1,587 mld USD Wpływy operacyjne (strata) 1,068 mld USD 1,982 mld USD 1,098 mld USD Zysk netto (strata) 948 mln USD 1,707 mld USD 970 mln USD Zysk na akcję (strata) 0.58 USD 1.05 USD 0.60 USD

W zestawieniu rok do roku, największe spadki przychodu ponownie dotknęły dział Client (procesory), co związane jest z mocną redukcją sprzedaży kolejnych generacji procesorów. Ma to związek z ogólnych wyhamowaniem rynku PC po pandemii COVID-19. Co ciekawe, firmie i tak pomału udaje się odbijać, bowiem o ile rok do roku wynik jest znacznie gorszy, tak kwartalnie przychód działu Client się zwiększył z 739 mln USD do 998 mln USD. Działy Data Center oraz Embedded radzą sobie cały czas w miarę podobnie, utrzymując zbliżony poziom przychodu. Spadek widoczny jest natomiast w dziale Gaming (karty graficzne Radeon, Radeon PRO oraz niestandardowe APU do konsol). Kwartalnie mowa o spadku z 1,757 mld USD do 1,581 mld. Co ciekawe, omawiając wyniki działu Gaming, dr Lisa Su potwierdziła, iż w obecnym kwartale roku (do końca września) na rynek trafi nowa karta graficzna Radeon RX 7000, oparta na architekturze RDNA 3 i należąca do klasy Enthusiast, a więc tej najwydajniejszej. Wskazywałoby to na zbliżającą się premierę czegoś mocniejszego od Radeona RX 7900 XTX.

Q2 2023 Q2 2022 Q1 2023 Przychód - Data Center 1,321 mld USD 1,486 mld USD 1,295 mld USD Przychód - Client 998 mln USD 2,152 mld USD 739 mln USD Przychód - Gaming 1,581 mld USD 1,655 mld USD 1,757 mld USD Przychód - Embedded 1,459 mld USD 1,257 mld USD 1,562 mld USD Łączny przychód 5,359 mld USD 6,550 mld USD 5,353 mld USD

Źródło: AMD