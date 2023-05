AMD prezentuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku - dział Client ze spadkiem, dział Gaming ze wzrostem

Kilka dni temu Intel opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał roku. Przedsiębiorstwo odnotowało duży spadek przychodów - najniższy od lat, jednocześnie także marża brutto stopniała do 34%, co powoduje że chociażby procesory konsumenckie oferowane są w sklepach w całkiem niezłej cenie. Dzisiaj natomiast wyniki zaprezentowała firma AMD. Tutaj przychód osiągnął tak naprawdę niewiele niższy wynik niż w poprzednim kwartale, a marża brutto utrzymuje się na zauważalnie wyższym poziomie niż u Intela.

AMD podsumowało wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Działy Data Center oraz Client odnotowały spadki przychodu, natomiast Gaming oraz (zwłaszcza) Embedded - dalsze wzrosty. Marża brutto obecnie stoi na zauważalnie wyższym poziomie w porównaniu do Intela.

Przedsiębiorstwo w pierwszym kwartale 2023 roku wygenerowało łączny przychód na poziomie 5,353 mld dolarów. Jest to wynik nieco niższy od poprzedniego kwartału (5,599 mld dolarów) i o około 500 mln niższy niż rok do roku (5,887 mld dolarów). Marża brutto (GAAP) wzrosła z 43% (Q4 2022) do 44% (Q1 2023), jednocześnie rok do roku widać spadek o cztery punkty procentowe (z 48% do 44%). Jeśli spojrzymy na wyniki Non-GAAP, to tutaj punkty procentowe marży brutto rozkładają się nieco inaczej - 50% w Q1 2023, co stanowi spadek o 1 p.p. względem poprzedniego kwartału (51%) i o 3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu rok temu (53%).

GAAP Q1 2023 Q1 2022 Q4 2022 Łączny przychód 5,353 mld USD 5,887 mld USD 5,599 mld USD Marża brutto 44% 48% 43% Koszty operacyjne, R&D 2,514 mld USD 1,950 mld USD 2,557 mld USD Wpływy operacyjne (strata) (145) mln USD 951 mln USD (149) mld USD Zysk netto (strata) (139) mln USD 786 mln USD 21 mln USD Zysk na akcję (strata) (0,09) USD 0,56 USD 0,01 USD

Non-GAAP Q1 2023 Q1 2022 Q4 2022 Łączny przychód 5,353 mld USD 5,887 mld USD 5,599 mld USD Marża brutto 50% 53% 51% Koszty operacyjne, R&D 1,587 mld USD 1,346 mld USD 1,602 mld USD Wpływy operacyjne (strata) 1,098 mld USD 1,837 mld USD 1,262 mld USD Zysk netto (strata) 970 mln USD 1,589 mld USD 1,113 mld USD Zysk na akcję (strata) 0,60 USD 1,13 USD 0,69 USD

Gdyby patrzeć tylko na wyniki GAAP, to AMD w ostatnim kwartale nie tylko nie odnotowało żadnego zysku netto, ale widoczna byłaby strata w wysokości 139 milionów dolarów. Wyniki Non-GAAP, które dla firmy prezentują bardziej rzeczywiste rezultaty, mówią o zysku netto na poziomie 970 milionów dolarów. Jak wyniki rozkładają się na poszczególne działy? W porównaniu do poprzedniego kwartału spadki widać w dwóch działach - Data Center (EPYC, Radeon Instinct, Xilinx) oraz Client (procesory AMD Ryzen oraz Ryzen Threadripper). Słabnące zapotrzebowanie na konsumenckie procesory (co jest wynikiem spadku sprzedaży po pandemii) spowodowało, że przychód działu Client wynosi już tylko 739 milionów dolarów. Dla porównania jeszcze rok temu było to 2,124 mld dolarów. Dość nieźle trzyma się dział Gaming i tutaj istotny wpływ na przychód w wysokości 1,757 mld dolarów ma stale rosnące zapotrzebowanie na niestandardowe układy APU dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Coraz lepsze wyniki osiąga dział układów wbudowanych i do specjalistycznych zastosowań - Embedded, gdzie przychód w Q1 2023 sięga już 1,562 mld dolarów.

Q1 2023 Q1 2022 Q4 2022 Przychód - Data Center 1,295 mld USD 1,293 mld USD 1,655 mld USD Przychód - Client 739 mln USD 2,124 mld USD 903 mln USD Przychód - Gaming 1,757 mld USD 1,875 mld USD 1,644 mld USD Przychód - Embedded 1,562 mld USD 595 mln USD 1,397 mld USD Łączny przychód 5,353 mld USD 5,887 mld USD 5,599 mld USD

Jakie są prognozy na dalsze miesiące? Jeśli chodzi o łączny przychód, to spodziewany jest rezultat w okolicach 5,3 mld dolarów, +/- 300 mln dolarów. Marża brutto powinna utrzymać się na podobnym poziomie: 44% GAAP oraz 50% non-GAAP, co nie zwiastuje raczej specjalnych obniżek na procesory czy karty graficzne. Co ciekawe, AMD spodziewa się stopniowego wzrostu marży (a więc i zysków) w drugiej połowie roku, a więc począwszy od trzeciego kwartału. Pełna prezentacja od AMD dostępna jest na tej stronie.

Źródło: AMD