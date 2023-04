Intel z największą stratą w historii kwartalnych wyników finansowych. Odnotowano duży spadek przychodów

Gorsza koniunktura gospodarcza na rynku nowych technologii ma przełożenie na wyniki finansowe tego typu spółek. Intel opublikował właśnie dane za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2023. Choć spodziewano się, że mogą one być nie najlepsze, to poniesiona strata i tak zaskakuje. Jest to najgorszy kwartał w historii amerykańskiej firmy. Optymistycznym akcentem może być to, że w drugiej połowie roku spodziewane jest odbicie.

Intel opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Amerykańska firma odnotowała rekordową stratę na poziomie 2,8 mld dolarów. Nie wszystkie działy firmy znalazły się jednak pod kreską, a w drugiej połowie roku spodziewane jest odbicie.

W pierwszym kwartale 2023 roku Intel odnotował przychody na poziomie 11,7 mld dolarów. Oznacza to spadek o 36% rok do roku. Niepokojąca jest także poniesiona strata. Wyniosła 2,8 mld dolarów (GAAP). To najgorszy wynik w historii kwartalnych raportów spółki. Wyniki Non-GAAP są nieco lepsze. Odnotowano w tym przypadku stratę 0,2 mld dolarów. Warto odnotować, że pomimo tego Intel wypłacił swoim udziałowcom 1,5 mld dolarów dywidendy. Choć wyniki finansowe spółki są dosyć słabe, to należy je rozpatrywać w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej. Jeżeli globalna koniunktura ulegnie poprawie, to można liczyć także na znacznie lepsze rezultaty po stronie wszystkich spółek technologicznych.

GAAP Q1 2023 Q1 2022 Przychody 11,7 mld USD 18,4 mld USD Marża brutto 34,2% 50,4% Zysk/strata netto -2,8 mld USD 8,1 mld USD Zysk/strata na akcję -0,66 USD 1,98 USD

Oczywiście nie każdy segment przyniósł straty. Dział Client Computing Group, w skład którego wchodzą między innymi procesory dla komputerów stacjonarnych i laptopów, znalazł się na lekkim plusie (0,5 mld dolarów). Niestety także tutaj odnotowano pokaźny spadek przychodów z 9,3 mld dolarów w Q1 2022 do 5,8 mld dolarów w Q1 2023. Dział Data Center and AI Group, który, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje rozwiązania przeznaczone do centrów danych i technologii bazujących na sztucznej inteligencji, odnotował stratę 0,5 mld dolarów i spadek przychodów z 6,1 mld do 3,7 mld USD. Może to być nieco zaskakujące, ponieważ segment ten wydawał się dotąd najbardziej odporny na zawirowania rynkowe.

Network and Edge Group zanotowało stratę na poziomie 0,3 mld dolarów i spadek przychodów z 2,1 mld do 1,5 mld USD. Intel Foundry Services, zajmujące się bezpośrednio wytwarzaniem urządzeń, także znalazło się na minusie (0,14 mld dolarów straty). Z kolei należący niemal w całości do Intela Mobileye (firma od technologii wykorzystywanych w autonomicznych pojazdach) odnotował zysk operacyjny na poziomie nieco ponad 0,12 mld dolarów. To wynik nieco gorszy niż w analogicznym okresie zeszłego roku, ale pojawił się tutaj znaczący wzrost przychodów (z około 0,39 mld do 0,46 mld USD).

Perspektywy na drugi kwartał 2023 roku także nie są najlepsze. Przychody mają wynieść około 11,5-12,5 mld dolarów, co będzie oznaczało spadek o 22% rok do roku. Można zatem przypuszczać, że Intel nie zdoła do tego czasu wyjść ponad kreskę. Przedstawiciele spółki mówią, że nie są zadowolone z wyników finansowych i firma będzie starała się podjąć działania, które doprowadzą do ich poprawy w przyszłości. Lepiej ma wyglądać sytuacja w drugiej połowie roku, ale czas pokaże, czy koniunktura polepszy się na tyle, by amerykańska firma zdołała odnotować w tym okresie zysk netto.

Źródło: Intel, Tom's Hardware