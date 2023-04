Intel Meteor Lake-S - nadchodząca seria desktopowych procesorów ma ograniczyć się do modeli Core i5 z TDP 65 W

Procesory Intel Meteor Lake-S od niedawna zapowiadają się niezwykle intrygująco. Wszystko przez doniesienia o pamięci podręcznej L4 na pokładzie - powinna ona istotnie wpłynąć nie tylko na optymalizację rozruchu czy zwiększenie bezpieczeństwa, ale także na wydajność w grach. Wygląda jednak na to, że nie będą to stricte układy dla entuzjastów. Po licznych doniesieniach dotyczących tych chipów powoli wychodzi na jaw, z czym konkretnie będziemy mieli do czynienia.

W rodzinie Meteor Lake-S nie znajdziemy mocniejszych modeli niż Core i5, co od razu nam sugeruje, że cała seria będzie co najwyżej średniopółkowa. Na znaczący przyrost wydajności trzeba będzie poczekać do premiery procesorów Intel Arrow Lake-S.

Najnowszy przeciek od @SquashBionich wskazuje, że układy Intel Meteor Lake-S raczej nie będą przeznaczone dla osób nieuznających kompromisów. Jak pokazuje poniższa tabelka, procesory te będą cechować się stosunkowo niskim współczynnikiem TDP równym 35 lub 65 W. To oznacza, że niedawne doniesienia o chipach z TDP 125 W o konfiguracji rdzeni 6P + 16E nie były do końca prawdziwe (a może same układy o takiej specyfikacji zostały anulowane?). W rodzinie nie znajdziemy więc mocniejszych modeli niż Core i5, co od razu nam sugeruje, że cała seria będzie co najwyżej średniopółkowa. Jednostki Intel Meteor Lake-S przeznaczone będą na platformę LGA 1851 z chipsetem z serii 800, która obsłuży pamięci DDR5.

Na znaczący przyrost wydajności trzeba będzie poczekać do premiery procesorów Intel Arrow Lake-S. Układy te mają być przeznaczone na tę samą platformę, jednak wśród nich znajdziemy już zapewne 24-rdzeniowe jednostki (8P + 16E) z oznaczeniem Core i9 o TDP do 125 W. Póki co jest jednak zbyt wcześnie, by spekulować o dokładnej specyfikacji tych chipów. Premiera platformy LGA 1851 powinna odbyć się dopiero w przyszłym roku. W najbliższych miesiącach powinniśmy spodziewać się debiutu odświeżonych modeli Raptor Lake.

Źródło: VideoCardz, Intel, @SquashBionich