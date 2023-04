Procesory AMD z pamięcią 3D V-Cache stanowią dziś niemal idealną opcję dla graczy. Jak wykazały już wszelakie testy, ostatnie modele Czerwonych pokonują w grach nawet najmocniejsze układy Intela. Nic dziwnego więc, że Niebiescy nie zamierzają przyglądać się całej sytuacji z założonymi rękami. Jeszcze niedawno pojawiły się pierwsze przecieki, jakoby gigant chciał zaimplementować w chipach Meteor Lake pamięć cache L4. Dziś natomiast mamy już tego potwierdzenie.

Jak wyjaśnia Intel, głównym celem pamięci podręcznej L4 jest poprawa optymalizacji rozruchu i zwiększenie bezpieczeństwa. Domyślamy się jednak, że jej obecność najbardziej docenią gracze.

Jak się okazuje, Intel złożył już dokument, który może wyjaśniać zastosowanie takiej pamięci podręcznej. Zgodnie z patentem "architektura SoC nowej generacji", czyli Meteor Lake, ma zawierać "pamięć podręczną w pakiecie". Nosi ona kodową nazwę Adamantine i ma być częścią kafelka podstawowego, do którego ma uzyskać dostęp każdy z bloków konstrukcyjnych. Nowy chip ma mieć architekturę hybrydową łączącą pięć różnych kafelków: CPU, SoC, GPU, I/O i kafelek podstawowy. Jak wyjaśnia Intel, głównym celem pamięci podręcznej L4 jest poprawa optymalizacji rozruchu i zwiększenie bezpieczeństwa.

Jak głosi treść patentu: "Architektury klienckie SoC nowej generacji mogą wprowadzać duże pamięci podręczne w pakiecie, co pozwoli na nowatorskie zastosowania. Czas dostępu do pamięci podręcznej L4 (np. "Adamantine" lub "ADM") może być znacznie krótszy niż czas dostępu do pamięci DRAM, która jest wykorzystywana do poprawy komunikacji między procesorem hosta a kontrolerem bezpieczeństwa. Przykłady wykonania pomagają chronić innowacje w optymalizacji rozruchu. Wartość dodana dla wysokiej klasy krzemu z większą pamięcią wstępnie zainicjowaną podczas resetowania, co potencjalnie prowadzi do zwiększenia przychodów. Dostępność pamięci podczas resetowania pomaga również obalić założenia starszego BIOS-u i stworzyć szybsze i wydajniejsze rozwiązanie BIOS ze zredukowanym etapem oprogramowania układowego (np. -Infotainment pojazdu, np. włącz kamerę cofania w ciągu 2 sekund), roboty domowe i przemysłowe. W związku z tym mogą pojawić się nowe segmenty rynku". Jak wspomina Moore’s Law is Dead, pojemność pamięci Adamantine może być liczona nawet w gigabajtach, choć aktualnie Intel testuje warianty od 128 do 512 MB. Według dotychczasowych informacji chipy Intel Meteor Lake zadebiutują w drugiej połowie 2023 roku. Nie wiemy jednak, jakie modele zostaną wprowadzone na rynek w pierwszej kolejności.

