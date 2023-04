Intel Meteor Lake - procesory 14. generacji przywrócą chwalone rozwiązanie znane z układów Broadwell

W drugiej połowie roku Intel powinien zaprezentować kolejną generację procesorów Intel Core - nowość trafi najprawdopodobniej wyłącznie do notebooków i mowa tutaj o rodzinie Meteor Lake z nowymi rdzeniami Performance i Efficient, nowym procesem technologicznym oraz nową budową, składającą się z kilku kafelków (m.in, osobne dla rdzeni CPU, osobne dla tGPU, osobne dla I/O). Choć do premiery układów Meteor Lake pozostało jeszcze trochę czasu, już teraz poznaliśmy kolejną "nowość" jaka pojawi się w 14. generacji. Nowość w cudzysłowie, ponieważ rozwiązanie to było już wykorzystane lata temu.

Według informacji pochodzących z aktualizacji sterowników dla jądra Linuksa, nadchodzące procesory 14. generacji Intel Meteor Lake będą wyposażone w dodatkową pamięć cache L4.

Z ostatniej aktualizacji sterowników dla zintegrowanych układów graficznych Intela i przygotowanych dla jądra Linuksa, wynika że w 14. generacji Meteor Lake pojawi się dodatkowy cache L4. Tym samym producent miałby, przynajmniej częściowo (bowiem nie wiadomo jak dokładnie będzie wyglądać implementacja), powróciłby do rozwiązania z 5. generacji procesorów Intel Broadwell, gdzie dodatkowa pamięć L4 (eDRAM) pozytywnie wpływała na wydajność zintegrowanego układu graficznego. Spodziewamy się zatem, że dodatnie cache L4 w układach Meteor Lake jeszcze bardziej podkręciłaby wydajność znacznie mocniejszych układów Xe-LPG.

Aktualizacja sterowników Intela zdradza również, że w procesorach Meteor Lake układy graficzne nie będą mogły alokować ostatniego poziomu pamięci cache (dostęp LLC dla iGPU/tGPU byłby zatem zablokowany). Zamiast tego alokacja na najniższy poziom pamięci podręcznej będzie możliwa wyłącznie na rdzeniach CPU. Możliwe, że Intel skieruje się tutaj bardziej w stronę rozwiązań z APU AMD, gdzie rdzenie CPU oraz zintegrowane układy graficzne również nie dzielą wspólnego cache. Sama pamięć cache L4 byłaby zapewne umieszczona w Compute Tile, czyli płytce na której znajdą się również rdzenie Performance (Redwood Cove) oraz Efficient (Crestmont). Na więcej szczegółów na temat działanie pamięci podręcznej w układach Meteor Lake będziemy musieli poczekać, aż Intel sam zdradzi konkretne informacje.

Źródło: Tom's Hardware, Phoronix