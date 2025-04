Intel 200S Boost - procesory Intela z serii Arrow Lake zyskają lepszą wydajność? Nowe rozwiązanie staje się dostępne

Procesory od przedsiębiorstwa Intel z serii Arrow Lake nie spełniły do końca oczekiwań, które w nich pokładano. Miały się one bowiem okazać lepszą propozycją od poprzedników, czyli rodzin Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh (13. i 14. generacja). Na premierę nie były jednak w stanie zaoferować lepszych wyników w grach, ale ich wydajność energetyczna wypadała całkiem dobrze. Teraz Intel wprowadził nowe rozwiązanie w postaci Intel 200S Boost, które ma poprawić sytuację.

Niektóre płyty główne z chipsetem Intel Z890 po jednej z aktualizacji zaczną oferować nowy profil o nazwie Intel 200S Boost. Ma on za zadanie poprawić wydajność procesorów z serii Arrow Lake, które mają odblokowany mnożnik.

Krótko mówiąc, profil Intel 200S Boost zwiększa częstotliwość taktowania i optymalizuje nie tylko działanie procesora, ale także pamięci RAM. W pierwszym przypadku mowa o wariantach z dopiskiem K lub KF na końcu, a więc takich, które są podatne na podkręcanie. Zaliczają się do nich: Intel Core Ultra 9 285K, Intel Core Ultra 7 265K, Intel Core Ultra 7 265KF, Intel Core Ultra 5 245K oraz Intel Core Ultra 5 245KF. Natomiast co do wspomnianych pamięci - muszą być one kompatybilne z Intel XMP (Extreme Memory Profile). W kwestii płyt głównych Intel przedstawił listę modeli, które od dnia 22 kwietnia 2025 roku będą mogły oferować omawiany profil, jednak zaznaczono przy tym, że nie jest ona wyczerpującą. Muszą one jednak opierać się na chipsecie Intel Z890. Jak podaje TechPowerUp, firma ASRock już udostępniła aktualizacje BIOS-u dla wielu swoich płyt głównych, więc pierwsi użytkownicy mogą przetestować nowość od Intela.

Cały zabieg powinien korzystnie wpłynąć na wydajność np. w grach wideo. Intel zaznacza jednak, że nie każda płyta główna jest odpowiednio zoptymalizowana do tego, aby aktywować profil Intel 200S Boost. Jako że mowa o overclockingu, gdzie w grę wchodzi sporo czynników, to firma nie gwarantuje, że wszystko będzie działać tak, jak powinno - może występować niestabilność systemu aż do momentu cofnięcia zmian. Zarazem konfiguracja, na którą składają się dwie pamięci w jednym kanale (2DPC), nie jest wspierana w przypadku tego rozwiązania. Podkręcanie w ten sposób swojego procesora nie odbiera nam gwarancji przyznawanej przez firmę Intel. Jeśli natomiast inne komponenty ulegną uszkodzeniu na skutek OC... cóż, bywa czasami i tak - tego gwarancja od Intela już nie obejmuje. Inaczej jest z gotowymi zestawami od producentów, ponieważ 3-letnia ograniczona gwarancja odnosi się jedynie do kwalifikujących się "pudełkowych" procesorów Intela. Pełny komunikat od firmy znajdziemy TUTAJ.

