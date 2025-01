Intel Core Ultra 200S - kolejna wersja BIOS-u ma wreszcie wycisnąć więcej wydajności z desktopowych procesorów Arrow Lake

Desktopowe procesory Intela z rodziny Arrow Lake są niewątpliwie rozczarowaniem, jeśli ktoś planuje wykorzystywać je głównie do gier. Problemem jest tutaj niewystarczająca wydajność na tle rozwiązań z poprzedniej generacji. Intel stara się ratować sytuację przygotowując nowe wersje mikrokodu i BIOS-u. Dotychczasowe próby nie przyniosły jednak zadowalających rezultatów. To ma się jednak zauważalnie zmienić po zastosowaniu najnowszej aktualizacji.

Próby poprawienia wydajności procesorów Arrow Lake w grach trwają niemalże od samego początku. Intel wprowadził między innymi aktualizację mikrokodu 0x114, która nie przyniosła jednak zadowalających efektów. W najnowszej prezentacji, przygotowanej z okazji targów CES 2025, amerykańska firma podaje jednak, że po zastosowaniu kolejnej aktualizacji BIOS-u należy spodziewać się wzrostu wydajności procesorów Core Ultra 200S w grach o 7-26% w porównaniu z premierowym wynikiem. Na bliżej niesprecyzowanym modelu CPU Arrow Lake udało się uzyskać o 26% wyższą wydajność w grze Cyberpunk 2077. Mniejsze wzrosty były też widoczne w DOTA 2, Far Cry 6 oraz Assassin’s Creed: Mirage. Prawdziwie imponujący wydaje się jednak wynik uzyskany benchmarku 3DMark Time Spy CPU. Tutaj jest on rzekomo wyższy aż o 97%.

Nowa wersja BIOS-u powinna też zmniejszyć opóźnienia pamięci. Mowa tutaj o 30% poprawie w teście pamięci AIDA64. Do opublikowanych rezultatów należy podejść jednak ze sporym dystansem. Nie znamy bowiem dokładnej konfiguracji komputera testowego ani ustawień graficznych, a Intel już parokrotnie w przeszłości zapowiadał ulepszenia wydajnościowe procesorów Arrow Lake, które po wdrożeniu nie dawały w praktyce odpowiednich rezultatów. W przypadku Cyberpunka 2077 jest to zapewne suma wszystkich poprawek, także tej wdrożonej do samej gry. W jej wyniku usprawniono zarządzanie rdzeniami w jednostkach Intela. Ostatecznie nie można wykluczyć, że do poprawy dojdzie także w innych tytułach, jednak pewne jest, że póki co bezkonkurencyjne w grach pozostaną procesory z serii AMD Ryzen 9000X3D.

Źródło: WCCFTech