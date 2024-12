Czy mikrokod 0x114 poprawia wydajność procesora Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake? Wyniki testów z Windowsa i Linuksa

To był ciężki rok dla firmy Intel. Najpierw problemy z 13. i 14. generacją procesorów (serie Raptor Lake i Raptor Lake Refresh), których naprawa trwała wiele miesięcy, a teraz zmartwieniem marki stała się świeżo wprowadzona linia Arrow Lake. Miała się ona skupiać na poprawieniu wydajności energetycznej, ale zostało to obarczone stagnacją, a nawet spadkiem osiągów w grach względem poprzedników. Nowy mikrokod 0x114 miał poprawić tę sytuację. Jak jest jednak w rzeczywistości?

Mikrokod 0x114 dla procesorów Intela z rodziny Arrow Lake miał poprawić ich wydajność. Pierwsze testy pokazują, że w niektórych przypadkach udało się to uzyskać, ale nie dzięki niemu, a aktualizacjom systemu Windows 11...

Mimo że wspomniany mikrokod 0x114 miał się pojawić dopiero w styczniu 2025 roku, to firma ASUS już postanowiła udostępnić odpowiednią aktualizację BIOS-u, która go wprowadza. W ostatnich dniach w Internecie ukazał się jeden z pierwszych testów na TechPowerUp, który wskazywał, że po jego zastosowaniu wydajność została praktycznie na tym samym poziomie - zarówno w grach, jak i programach. Natomiast wzrost wydajności został odnotowany dzięki listopadowo-grudniowym aktualizacjom systemu Windows 11 (wersja 24H2 zrównała się z 23H2). Teraz ten sam układ z serii Arrow Lake, czyli Intel Core Ultra 9 285K, postanowił przetestować Michael Larabel z portalu Phoronix, jednak na komputerze z systemem Ubuntu 24.10.

Platforma testowa (Phoronix) Procesor Intel Core Ultra 9 285K Pamięć RAM 2 x 16 GB DDR5 (6400 MT/s) Nośnik danych 1 + 4 TB M.2 SSD (WD SN850X) System plików ext4 Płyta główna ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BIOS 1101 oraz 1203 System operacyjny Ubuntu 24.10 Kernel 6.11.0-13-generic (x86_64)

Warto zaznaczyć, że oba testy wykonano na tej samej płycie głównej - ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO. Michael przeprowadził ponad 100 różnych testów, a ostateczny rezultat wskazuje, że... poprawa wydajności praktycznie nie istnieje. Jednak ani TechPowerUp ani też Phoronix, nie uwzględniły tego, czy opóźnienia pamięci, na które seria Arrow Lake wpływała negatywnie, zostały poprawione. Co prawda nowe doniesienia z chińskich platform (MyDrivers) wskazują, że aktualizacje Windowsa 11, przy których pracowała firma Intel, podnoszą wydajność w grach i zmniejszają opóźnienia pamięci, natomiast testy prawdopodobnie wykonano bez mikrokodu 0x114, więc można stwierdzić, że to właśnie one odegrały tu kluczową rolę, a mikrokod nie przynosi żadnych względnych korzyści.

Źródło: Phoronix