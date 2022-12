Intel Meteor Lake - procesory 14. generacji zaoferują większe możliwości w zakresie enkodowania i dekodowania wideo

Według ostatnich doniesień, premiera desktopowych procesorów Intel Meteor Lake-S stanęła pod znakiem zapytania. Plany producenta zakładają wprowadzenie w przyszłym roku odświeżonych procesorów Raptor Lake Refresh (choć nie wiadomo czy będą one należały do 13. czy do 14. generacji), podczas gdy Meteor Lake miałby zostać ograniczony do mobilnych platform. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje o multimedialnych możliwościach wbudowanego układu graficznego, opartego na architekturze Xe-LPG.

Według najnowszych informacji, nowy układ graficzny w procesorach Intel Meteor Lake zaoferuje większe możliwości w zakresie enkodowania i dekodowania wideo z użyciem zarówno najnowszego kodeka AV1, jak również innych popularnych w tym HEVC.

Nowa jednostka pod względem enkodowania i dekodowania wideo ma być zbliżona do tego, co oferują karty graficzne Intel ARC. Możemy zatem liczyć m.in. na obsługę 8-bitowego, 10-bitowego oraz 12-bitowego HEVC z dekodowaniem wideo w maksymalnej rozdzielczości 16K (dla układów graficznych Xe-LP mowa o maksymalnie 8K). Dekodowanie z użyciem bardziej efektywnego kodeka AV1 (8-bit oraz 10-bit) również będzie możliwe dla rozdzielczości do 16K włącznie, co jest niemożliwe w przypadku obecnych układów iGPU Intela.

Jeśli chodzi o enkodowanie, to również możemy liczyć na obsługę najpopularniejszych obecnie kodeków, w tym AVC, JPEG, HEVC, VP9 oraz AV1. Tutaj widać kolejną istotną zmianę względem dotychczasowych układów Intel UHD Graphics oraz Iris Xe Graphics, gdzie enkodowanie z użyciem 8-bitowego oraz 10-bitowego AV1 nie było w ogóle możliwe. Nowe układy graficzne Xe-LPG umożliwią enkodowanie z wykorzystaniem AV1 w rozdzielczości do 8K włącznie, natomiast dla kodeka HEVC (10-bit) możliwa będzie obsługa rozdzielczości do 16K. Przypominamy dodatkowo, że nowe układy graficzne Intel Xe-LPG zaoferują do 128 bloków EU, co z pewnością przełoży się na ich wyższą wydajność.

Źródło: VideoCardz