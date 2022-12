Procesory Intel Meteor Lake-S mogły zostać anulowane. Modele Raptor Lake zostaną z nami na dłużej?

Dotychczasowa roadmapa Intela była dosyć klarowna. Po debiucie modeli Core 13. generacji (Raptor Lake) mieliśmy spodziewać się nieznacznego odświeżenia tej rodziny chipów w 2023 r., a następnie Niebiescy zamierzali rozpocząć przygotowania do premiery modeli Meteor Lake przeznaczonych na nową platformę LGA 1851. Wygląda jednak na to, że producent zrewidował swoje plany i entuzjaści nie doczekają się desktopowych wersji tych układów.

Domyślnie modele Meteor Lake-S miały pojawić się w wariantach maksymalnie 22-rdzeniowych w konfiguracji 6P+16E. Anulowanie premiery tych chipów oznacza, że nie wiemy teraz do końca co Intel zamierza zaoferować w nadchodzących latach.

Autorem tych doniesień jest twitterowicz @OneRaichu, który miał już sprawdzone predykcje w przeszłości. Jak się okazuje, Intel najwyraźniej zrezygnował z planu wydania modeli Meteor Lake-S. Architektura nie jest jednak zamiatana pod dywan, bowiem mają z niej skorzystać procesory projektowane dla urządzeń mobilnych. Przypomnijmy, że domyślnie modele Meteor Lake-S miały pojawić się w wariantach maksymalnie 22-rdzeniowych w konfiguracji 6P+16E. Anulowanie premiery tych chipów oznacza, że nie wiemy teraz do końca co Intel zamierza zaoferować w nadchodzących latach.

MTL-S seems maybe canceled. — Raichu (@OneRaichu) December 23, 2022

LGA18xx maybe will support three gen products too.

(It just my guess) — Raichu (@OneRaichu) December 23, 2022

Wygląda więc na to, że architektura Raptor Lake zostanie z nami na dłużej. W 2023 r. powinny zadebiutować odświeżone modele Raptor Lake Refresh, które zaoferują nieco wyższe taktowania i poprawioną wydajność energetyczną. Prawdopodobnie będą one zaliczać się do serii Core 14. generacji, co oznacza, że platforma LGA 1700 ostatecznie służyć będzie trzem rodzinom chipów. Podobno identycznie ma być z nadchodzącym gniazdem LGA 1851, które - wedle aktualnych, niepotwierdzonych doniesień - powinno obsługiwać procesory Intel Arrow Lake, Arrow Lake Refresh i Panther Lake. Nie ma jednak co brać tych informacji za pewnik - musimy poczekać na jakieś ogłoszenie ze strony producenta lub kolejne przecieki.

