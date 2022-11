Intel Raptor Lake Refresh, Meteor Lake-S oraz Arrow Lake-S - nowe informacje o procesorach dla komputerów

Na przełomie 2022 oraz 2023 roku Intel powinien wprowadzić do oferty zarówno desktopowe procesory Raptor Lake-S o obniżonych limitach energetycznych jak również mobilne odpowiedniki (Raptor Lake-P, Raptor Lake-H, Raptor Lake-HX). Na przyszły rok zaplanowana już została premiera 24-rdzeniowego układu Core i9-13900KS oraz 14. generacji Meteor Lake-S, która przyniesie kilka istotnych zmian. Tymczasem według najnowszych doniesień, producent chce w 2023 roku wprowadzić także procesory... Raptor Lake Refresh.

Według nieoficjalnych informacji, Intel na przyszły rok planuje wydać desktopowe procesory Raptor Lake Refresh oraz Meteor Lake-S.

Czym mają być procesory Intel Raptor Lake Refresh? Mowa oczywiście o lekko usprawnionych wersjach układów, które już zdążyły zadebiutować. Producent ma wykorzystać jeszcze mocniej poprawioną wersję litografii Intel 7 (10 nm), dzięki której zegary będą o kilkaset MHz wyższe w porównaniu do układów Core z oryginalnej, 13. generacji. Premiera tychże procesorów miałaby się odbyć w okolicach połowy 2023 roku i co istotne - Intel Core i9-13900KS nie będzie częścią odświeżonej premiery. Na 14. generację Intel Meteor Lake mielibyśmy poczekać najwcześniej do końca przyszłego roku a i ten termin nie wydaje się obecnie w 100% zagwarantowany. Chińskie źródła z Bilibili ponownie podkreślają, że Meteor Lake-S będzie korzystał z maksymalnie 22 rdzeni: 6 typu Performance (Redwood Cove) oraz 16 typu Efficient (Crestmont).

Rodzina Intel Core Charakterystyka układów Intel Raptor Lake Refresh Odświeżone procesory Core 13. generacji na najnowszej wersji litografii Intel 7 (10 nm); około 200-300 MHz wyższe zegary względem dotychczasowych modeli Intel Meteor Lake-S Intel Meteor Lake-S #1: 22C/28T (6x Performance + 16x Efficient) / tGPU: 4 Xe-Cores / 125 W

Intel Meteor Lake-S #2: 22C/28T / 4 Xe-Cores / 65 W

Intel Meteor Lake-S #3: 22C/28T / 4 Xe-Cores / 35 W

Intel Meteor Lake-S #4: 14C/20T (6x Performance + 8x Efficient) / 4 Xe-Cores / 65 W

Intel Meteor Lake-S #5: 14C/20T / 4 Xe-Cores / 35 W



Litogafia:

Intel 4 (5 nm) dla Compute Tile

TSMC N5 dla tGPU

TSMC N6 dla SoC Intel Arrow Lake-S Intel Arrow Lake-S #1: 24C/32T (8x Performance + 16x Efficient) / tGPU 4 Xe-Cores / 125 W

Intel Arrow Lake-S #2: 24C/32T / 4 Xe-Cores / 65 W

Intel Arrow Lake-S #3: 24C/32T / 4 Xe-Cores / 35 W



Litografia:

Intel 4 (5 nm) dla Compute Tile

TSMC N3 dla tGPU

SoC - TSMC (?)

Co istotniejsze, Intel w 14. generacji porzuci linię Core i9, a topowe modele będą należały do grupy Core i7. Ogólnie planowanych jest pięć grup procesorów Meteor Lake-S, które będą się różnić liczbą rdzeni i/lub limitami energetycznymi. Nie zabraknie również zintegrowanego układu graficznego, opartego na architekturze Xe-HPG. Układ iGPU ma skorzystać z 4 bloków Xe-Core (512 procesorów FP32) - to o 2 bloki mniej w porównaniu do karty graficznej ARC A310. Mimo wszystko wzrost wydajności powinien być zauważalny względem dotychczasowego UHD Graphics 770 z 32 blokami EU. W 2024 roku zadebiutują układy 15. generacji Arrow Lake-S, a źródło wspomina, że Intel może wprowadzić tylko najwydajniejsze wersje z serii Core i7 oraz Core i9 z maksymalnie 24 rdzeniami - 8 rdzeni typu Performance (Lion Cove) oraz 16 rdzeni typu Efficient (Skymont). Budowa tGPU dla desktopów pozostanie taka sama (4 bloki Xe-Cores), przy czym zmieni się proces technologiczny z TSMC N5 na TSMC N3. O ile desktopowe układy Arrow Lake-S mają zachować litografię Intel 4 dla Compute Tile, tak mobilne wersje Arrow Lake powinny już przejść na nowszy proces Intel 20A.

Źródło: WCCFTech, Twitter @harukaze5719