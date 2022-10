Intel Meteor Lake-S - desktopowe procesory Core 14. generacji mają zaoferować do 22 fizycznych rdzeni

Jeszcze kilka lat temu Intel oferował zaledwie 4-rdzeniowe/8-wątkowe modele Core i7. Dopiero po premierze pierwszych chipów AMD Ryzen Niebiescy mocno przebudowali swoją ofertę i dziś pod względem liczebności fizycznych rdzeni mocno dystansują konkurencję, czego dowód stanowi aż 24-rdzeniowy/32-wątkowy układ Core i9-13900K. Co ciekawe, wydaje się, że taka konfiguracja jest wystarczająco mocna dla Intela, bowiem docierają do nas głosy, że w najbliższych dwóch generacjach gigant nie zaoferuje większej liczny rdzeni.

Topowe jednostki Intel Core 14. generacji mają posiadać tylko 6 "dużych" rdzeni Performance, podczas gdy liczba jednostek Efficient ma pozostać bez zmian. Dopiero 15. generacja chipów Core wyrówna maksymalną konfigurację znaną z modeli Raptor Lake.

Jak podaje serwis WCCFTech, desktopowe procesory Core 14. generacji mają zaoferować do 22 fizycznych rdzeni. Co ważne, topowe jednostki mają posiadać już nie 8, lecz tylko 6 "dużych" rdzeni Performance, podczas gdy liczba jednostek Efficient ma pozostać bez zmian. Warto przypomnieć, że wedle dotychczasowych przecieków rdzenie Redwood Cove (P) mają być tylko odświeżonymi jednostkami względem dotychczas stosowanych. Jednostki Crestmont (E) mają być za to projektowane od zera, a to może dawać nadzieję, że 22-rdzeniowy/28-wątkowy flagowiec Core 14. generacji wcale nie będzie gorszy od 24-rdzeniowego/32-wątkowego poprzednika. Procesory Intel Meteor Lake-S mają występować w wersjach z TDP równym 35, 65 lub 125 W. Warto dodać, że na pokładzie chipów ma znaleźć się zintegrowana grafika z czterema blokami Xe (dla przykładu, desktopowy model A380 oferuje osiem bloków Xe).

Dopiero 15. generacja chipów Core wyrówna maksymalną konfigurację znaną z modeli Raptor Lake. Według źródła procesory Arrow Lake-S dostaną do 24 rdzeni (8P + 16E) / 32 wątków, a układy niezmienne dostępne będą w wariantach z TDP 35, 65 lub 125 W. Mówi się także, że iGPU tych jednostek również ma mieć cztery bloki Xe, jednak zostaną one oparte na zupełnie nowej architekturze Arc. Brzmi to wszystko dosyć zaskakująco, aczkolwiek do premiery procesorów Meteor Lake i Arrow zostało jeszcze sporo czasu, dlatego lepiej nie brać jeszcze powyższych informacji za pewnik. Warto przypomnieć, że Intel już raz zaoferował generację chipów z mniejszą liczbą rdzeni od poprzedników. Mowa tu oczywiście o Rocket Lake (Core 11. gen). Topowy chip z tej rodziny był 8-rdzeniowy/16-wątkowy, podczas gdy flagowy Comet Lake (Core 10. gen) wyposażony był w 10 rdzeni i 20 wątków.

Intel Core 13. generacji Intel Core 14. generacji Intel Core 15. generacji Nazwa kodowa Raptor Lake Meteor Lake Arrow Lake Maks. liczba rdzeni / wątków 8P + 16E / 32T 6P + 16E / 28T 8P + 16E / 32T Architektura Raptor Cove (P-Core), Gracemont (E-Core) Redwood Cove (P-Core), Crestmont (E-Core) Lion Cove (P-Core), Skymont (E-Core) Litografia Intel 7 Intel 4 Intel 20A Podstawka LGA 1700 LGA 1851 LGA 1851 Pamięci RAM DDR4 / DDR5 DDR5 DDR5 Premiera 2022 r. 2023 r. 2024 r.

Źródło: WCCFTech