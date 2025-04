ARM ma już 40 lat. Architektura, która zasila smartfony, serwery i roboty, trafiła do ponad 250 miliardów urządzeń

Są w świecie technologii rozwiązania, które trwale zmieniają krajobraz cyfrowy. Jednym z nich jest architektura ARM, która przez cztery dekady stała się podstawą działania miliardów urządzeń. Od telefonów i routerów po centra danych, a także pojazdy autonomiczne, obecność ARM w naszym codziennym życiu jest trudna do przecenienia. Jubileusz to moment refleksji, ale też zapowiedź dalszego rozwoju, jak również inwestycji w zupełnie nowe obszary.

ARM stał się fundamentem współczesnego cyfrowego świata, napędzając wszystko: od smartfonów po superkomputery – Rene Haas, CEO ARM.

W tym roku architektura ARM obchodzi 40-lecie istnienia, a jej znaczenie w świecie technologii jest większe niż kiedykolwiek. Od 1985 roku ARM przeszło długą drogę. Od eksperymentalnego układu ARM1 stworzonego przez brytyjską firmę Acorn Computers, po setki miliardów chipów zasilających współczesne smartfony, laptopy, routery, centra danych, a także systemy wbudowane. W samym tylko 2023 roku wyprodukowano ponad 30 miliardów procesorów wykorzystujących architekturę ARM. Daje to łącznie ponad 250 miliardów od początku istnienia platformy. ARM nie projektuje procesorów, lecz udziela licencji na swoje rdzenie. Pozwoliło to rozwinąć się takim gigantom jak Apple, Qualcomm czy NVIDIA.

Z okazji jubileuszu ARM podkreśla rolę architektury w demokratyzacji dostępu do wydajnej i energooszczędnej mocy obliczeniowej. Technologia znajduje zastosowanie w coraz bardziej złożonych dziedzinach, takich jak pojazdy autonomiczne, chmury obliczeniowe, robotyka czy sztuczna inteligencja. Firma zapowiada dalsze innowacje, w tym rozwój platform Neoverse, rozwiązań do HPC i współpracę z partnerami nad architekturą nowej generacji. W obliczu rywalizacji z x86 i RISC-V, ARM stawia na elastyczność, skalowalność i szerokie wsparcie ekosystemu. To może zapewnić jej dominację na kolejne dekady.

