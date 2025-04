Intel 18A przyciąga uwagę. NVIDIA i Broadcom testują nowy proces, otwierając drogę do potencjalnej współpracy

Na rynku zaawansowanych technologii coraz więcej uwagi poświęca się przyszłym procesom produkcyjnym i zmianom podejścia do projektowania układów scalonych. Firmy inwestują w nowe rozwiązania, które mają zapewnić większą wydajność, niższe zużycie energii, lepsze dopasowanie do zastosowań sztucznej inteligencji i infrastruktury chmurowej. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące miesiące mogą przynieść przetasowania wśród liderów branży.

Współpraca z wiodącymi firmami technologicznymi w zakresie 18A to dowód na nasz postęp i zaangażowanie w innowacje – Lip-Bu Tan, CEO Intela.

Intel intensyfikuje rozwój swojego zaawansowanego procesu technologicznego 18A, który ma na celu zrewolucjonizowanie produkcji półprzewodników. Nowy CEO firmy, Lip-Bu Tan, koncentruje się na innowacjach i efektywności, co przyciąga uwagę czołowych graczy branży, takich jak NVIDIA i Broadcom. Obydwie firmy testują możliwości 18A, co może prowadzić do znaczących zmian w krajobrazie produkcji chipów. Proces 18A oferuje 25% wyższą wydajność przy tym samym napięciu oraz 36% niższe zużycie energii w porównaniu do poprzednich technologii, co czyni go atrakcyjnym dla producentów zaawansowanych układów scalonych.

Testy przeprowadzane przez firmy NVIDIA i Broadcom mają na celu ocenę wydajności i możliwości 18A w kontekście przyszłych produktów. Choć nie są to jeszcze pełne projekty chipów, zainteresowanie tym procesem może prowadzić do przyszłej współpracy w zakresie produkcji zaawansowanych układów scalonych. Intel planuje rozpocząć masową produkcję w drugiej połowie 2025 roku, co może znacząco wpłynąć na rynek półprzewodników. W obliczu rosnącej konkurencji i dynamicznych zmian w branży, Intel stawia na innowacje i strategiczne partnerstwa, aby odzyskać pozycję lidera w sektorze technologii chipów.

